Eerst nog even trainen, pas daarna vakantie: Dortmund laat WK-gangers nog niet los

De spelers moeten zich dinsdag in Dortmund melden en hervatten woensdag in principe de training.

Zaterdag neemt Borussia Dortmund nog deel aan een toernooi in Boekarest. Daarna krijgt de kern vakantie tot 2 januari. De Bundesliga hervat drie weken later.

Thomas Meunier en Thorgan Hazard werden met België in Qatar uitgeschakeld in de groepsfase.

Meunier viel in tegen Canada (1-0) en stond in de basis tegen Marokko (0-2) en Kroatië (0-0) maar speelde een teleurstellend toernooi. Thorgan Hazard was basisspeler tegen de Marokkanen en viel in tegen de Kroaten.

Naast Meunier en Hazard moeten ook de Duitse internationals Niklas Süle, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Karim Adeyemi en Nico Schlotterbeck en de Amerikaanse international Giovanni Reyna zich deze week melden bij BVB.

Dortmund staat na vijftien speeldagen zesde in de Duitse competitie en hervat na de winterstop op 22 januari tegen staartploeg Augsburg.