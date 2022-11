Anderlecht opent Elite Ronde in Champions League futsal met zege, donderdag wacht Barcelona

clock 22:19

22 uur 19. Anderlecht verslaat Pula. In de strijd op een ticket voor de Final Four is Anderlecht begonnen met een 3-2-zege tegen Pula. Paars-wit moest al vroeg achtervolgen, maar Tomic (voor de rust) en Diogo (na de rust) zetten de scheve situatie recht. Toen de Kroaten 10 minuten voor tijd op gelijke hoogte kwamen, moest Anderlecht weer vol aan de bak. Jelovcic kopte de winning goal in de slotfase binnen. Morgen staat Anderlecht tegenover titelverdediger Barcelona, dat het Roemeense team Galati over de knie legde met 6-2. .