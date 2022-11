Roeselare sleept eerste zege in Champions League uit de brand na vijfsetter

clock 22:00

22 uur . Roeselare moet knokken voor 1e zege. In Lissabon heeft Roeselare een eerste feestje mogen bouwen in de Champions League. De Belgische kampioen versloeg Benfica met 2-3. Setstanden : 25-23, 24-26, 23-25, 25-22 en 9-15. Roeselare, dat op de openingsspeeldag thuis tegen Tours in het zand beet, springt zo naar de 3e plek in groep D. .