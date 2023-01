Geen eerredder voor Menen bij laatste Champions League-duel

clock 22:43 22 uur 43. Geen eerredder voor Menen. Menen kreeg thuis nog de kans om in schoonheid afscheid te nemen van Europa, maar dat was hen niet gegund. In de eerste set had het zicht op een eerste setwinst in deze campagne, maar finaal trokken de Tsjechen de set over de streep (24-26). Zo sloten de Belgische vicekampioenen af met een zesde 3-0. Karlovarsko won set 2 en set 3 met 20-25 en 17-25. . Geen eerredder voor Menen Menen kreeg thuis nog de kans om in schoonheid afscheid te nemen van Europa, maar dat was hen niet gegund. In de eerste set had het zicht op een eerste setwinst in deze campagne, maar finaal trokken de Tsjechen de set over de streep (24-26).



Zo sloten de Belgische vicekampioenen af met een zesde 3-0. Karlovarsko won set 2 en set 3 met 20-25 en 17-25.

clock 25-01-2023 25-01-2023.

clock 22:07 22 uur 07. Menen is uitgeschakeld. In Roeselare heeft Menen ook in de 5e groepsmatch in het stof gebeten. Tegen drievoudig Champions League-winnaar Trentino maakten de West-Vlamingen geen schijn van kans. Het werd 0-3 (15-25, 19-25 en 16-25). De 5e nederlaag op een rij zonder setwinst betekent dat Menen mathematisch uitgeschakeld is in de Champions League. In de laatste groepsmatch tegen Karlovarsko (Tsj) kan Menen over 2 weken enkel nog de eer redden. . Menen is uitgeschakeld In Roeselare heeft Menen ook in de 5e groepsmatch in het stof gebeten. Tegen drievoudig Champions League-winnaar Trentino maakten de West-Vlamingen geen schijn van kans. Het werd 0-3 (15-25, 19-25 en 16-25).



De 5e nederlaag op een rij zonder setwinst betekent dat Menen mathematisch uitgeschakeld is in de Champions League. In de laatste groepsmatch tegen Karlovarsko (Tsj) kan Menen over 2 weken enkel nog de eer redden.

clock 11-01-2023 11-01-2023.

clock 22:20 22 uur 20. Menen verliest ook vierde wedstrijd. Menen heeft woensdag ook zijn vierde wedstrijd in de Champions League volleybal verloren. Het Poolse Kedzierzyn-Kozle, eindlaureaat in 2021, bleek met 3-0 te sterk. De setstanden waren 25-16, 25-17 en 25-21. De vierde nederlaag betekent ook de uitshakeling in de Champions League voor Menen. Een verlengd Europees avontuur in de CEV Cup kan wel nog. Daarvoor moet de Belgische vicekampioen op de derde plaats eindigen. . Menen verliest ook vierde wedstrijd Menen heeft woensdag ook zijn vierde wedstrijd in de Champions League volleybal verloren. Het Poolse Kedzierzyn-Kozle, eindlaureaat in 2021, bleek met 3-0 te sterk. De setstanden waren 25-16, 25-17 en 25-21. De vierde nederlaag betekent ook de uitshakeling in de Champions League voor Menen. Een verlengd Europees avontuur in de CEV Cup kan wel nog. Daarvoor moet de Belgische vicekampioen op de derde plaats eindigen.



clock 14-12-2022 14-12-2022.

clock 19:52 19 uur 52. Menen blijft setloos achter na 3 speeldagen. Ook tegen het Tsjechische team Karlovarsko heeft Menen geen set kunnen winnen in de Champions League. In de eerste set kwamen de West-Vlamingen ruiken aan setwinst toen het leidde met 21-24. Maar de Tsjechen toonden hun weerbaarheid, kwamen terug tot 24-24 en wonnen de set met 28-26. Ook in set 2 bleef Menen tot 24-24 in de running voor setwinst. Maar ook toen bleef de Tsjechische thuisploeg het koelst (26-24). In de 3e set was de veer bij de Belgen gebroken: 25-17. . Menen blijft setloos achter na 3 speeldagen Ook tegen het Tsjechische team Karlovarsko heeft Menen geen set kunnen winnen in de Champions League.



In de eerste set kwamen de West-Vlamingen ruiken aan setwinst toen het leidde met 21-24. Maar de Tsjechen toonden hun weerbaarheid, kwamen terug tot 24-24 en wonnen de set met 28-26.



Ook in set 2 bleef Menen tot 24-24 in de running voor setwinst. Maar ook toen bleef de Tsjechische thuisploeg het koelst (26-24). In de 3e set was de veer bij de Belgen gebroken: 25-17.



clock 30-11-2022 30-11-2022.

clock 21:59 21 uur 59. Kedzierzyn is bij de les. Kedzierzyn, de winnaar van de vorige twee edities van de Champions League, heeft niets laten liggen in West-Vlaanderen. De logische setstanden in Menen waren 17-25, 22-25, 21-25. . Kedzierzyn is bij de les Kedzierzyn, de winnaar van de vorige twee edities van de Champions League, heeft niets laten liggen in West-Vlaanderen. De logische setstanden in Menen waren 17-25, 22-25, 21-25.

clock 16-11-2022 16-11-2022.

clock 22:01 22 uur 01. Menen ondergaat de wet van de sterkste. Menen heeft niet kunnen stunten in zijn 1e groepswedstrijd. De Belgische vicekampioen verloor donderdagavond kansloos op het veld van de Italiaanse topclub Trentino, vorig jaar nog verliezen finalist in de Champions League: 25-16, 25-17 en 25-12. In de andere poulematch won Kedzierzyn-Kozle uit Polen met 3-1 van het Tsjechische Karlovarsko. De Poolse topclub, vorig jaar eindwinnaar van de Champions League, komt volgend week naar Menen. . Menen ondergaat de wet van de sterkste Menen heeft niet kunnen stunten in zijn 1e groepswedstrijd. De Belgische vicekampioen verloor donderdagavond kansloos op het veld van de Italiaanse topclub Trentino, vorig jaar nog verliezen finalist in de Champions League: 25-16, 25-17 en 25-12.



In de andere poulematch won Kedzierzyn-Kozle uit Polen met 3-1 van het Tsjechische Karlovarsko. De Poolse topclub, vorig jaar eindwinnaar van de Champions League, komt volgend week naar Menen.

clock 21:48 21 uur 48.

clock 21:30 21 uur 30.

clock 21:20 21 uur 20.

clock 21:09 21 uur 09.