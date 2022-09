Belgian Darts Open: Huybrechts treft vanavond Van Gerwen, Van den Bergh loot gunstiger

Dimitri Van den Bergh was als reekshoofd vrij in de eerste ronde, hij opent vanavond zijn toernooi tegen Andrew Gilding, die gisteren verrassend Simon Whitlock wipte.

13 uur 40. Huybrechts treft Van Gerwen in 2e ronde. Vrijdag werd de openingsronde al afgewerkt in Wieze. Met Roberto Vandaele, Andy Baetens, François Schweyen, Wouter Vanrolleghem en Remo Mandiau plaatsten er vijf Belgische amateurs zich voor de hoofdtabel, maar zij sneuvelden allemaal. Mike De Decker en Kim Huybrechts zorgden wel voor Belgische zeges tegen respectievelijk Mandiau en Steve West. Zij komen zaterdag opnieuw in actie, maar treffen beide een oud-wereldkampioen. De Decker neemt het op tegen Rob Cross, Huybrechts tegen Michael van Gerwen. Dimitri Van den Bergh was als reekshoofd vrij in de eerste ronde, hij opent vanavond zijn toernooi tegen Andrew Gilding, die gisteren verrassend Simon Whitlock wipte. .

12 uur . Dartscircus landt in België. De wereldtop van de dartstop verzamelt zich dit weekend in Wieze voor de Belgian Darts Open, een toernooi van de Euro Tour in de PDC. Het event is het grootste dartstoernooi in ons land en lokt dit weekend zo'n 20.000 fans naar de Oktoberhallen. Met Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker komen er zaterdag drie Belgen in actie. .