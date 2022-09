Transfers JPL: OH Leuven plukt "technisch sterke" middenvelder Sofian Kiyine weg bij Lazio

clock 08:54 08 uur 54. OHL heeft nieuwe middenvelder beet. De Belgische Marokkaan Sofian Kiyine, geboren in Verviers, verlaat de Italiaanse topclub Lazio voor Oud-Heverlee Leuven. Aan Den Dreef ondertekende hij een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend. "Sofian past perfect in onze manier van spelen", aldus OHL-coach Marc Brys. "Hij is technisch, sterk in de duels, beschikt over een goeie pass en een grote actieradius. Zijn ervaring in het Italiaanse voetbal brengt ook iets extra aan onze kern." De 24-jarige middenvelder komt sinds 2019 uit voor Lazio, dat hem destijds overnam van Chievo, maar in de Italiaanse hoofdstad volgden er voor hem vooral uitleenbeurten, achtereenvolgens aan Salernitana en Venezia. . OHL heeft nieuwe middenvelder beet De Belgische Marokkaan Sofian Kiyine, geboren in Verviers, verlaat de Italiaanse topclub Lazio voor Oud-Heverlee Leuven. Aan Den Dreef ondertekende hij een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend. "Sofian past perfect in onze manier van spelen", aldus OHL-coach Marc Brys. "Hij is technisch, sterk in de duels, beschikt over een goeie pass en een grote actieradius. Zijn ervaring in het Italiaanse voetbal brengt ook iets extra aan onze kern." De 24-jarige middenvelder komt sinds 2019 uit voor Lazio, dat hem destijds overnam van Chievo, maar in de Italiaanse hoofdstad volgden er voor hem vooral uitleenbeurten, achtereenvolgens aan Salernitana en Venezia.



clock 08:53 08 uur 53.

clock 03-09-2022 03-09-2022.

clock 19:54 19 uur 54. Standard versterkt voorhoede met Kroaat Perica. De Kroatische aanvaller Stipe Perica heeft 3 jaar getekend in Luik. De 27-jarige spits komt over van Maccabi Tel Aviv, waar hij in de Israëlische competitie vorig seizoen 15 keer scoorde. Perica speelde eerder voor Zadar (Kro), NAC (Ned), Udinese en Frosinone (Ita), Kasimpasa (Tur), Watford (Eng) en ook bij Moeskroen in de jaargang 19-20, goed voor 7 competitietreffers. . Standard versterkt voorhoede met Kroaat Perica De Kroatische aanvaller Stipe Perica heeft 3 jaar getekend in Luik. De 27-jarige spits komt over van Maccabi Tel Aviv, waar hij in de Israëlische competitie vorig seizoen 15 keer scoorde.



Perica speelde eerder voor Zadar (Kro), NAC (Ned), Udinese en Frosinone (Ita), Kasimpasa (Tur), Watford (Eng) en ook bij Moeskroen in de jaargang 19-20, goed voor 7 competitietreffers.

clock 19:50 19 uur 50.

clock 16:49 16 uur 49. 70-voudige Ghanees international Wakaso voor Eupen. Eupen heeft zich versterkt met de 32-jarige centrale middenvelder Mubarak Wakaso. De Ghanees speelde al 70 keer voor zijn land. Hij nam deel aan het WK 2014 in Brazilië. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door de Chinese club Shenzhen. Daarvoor speelde hij onder meer voor Alaves, Panathinaikos, Granada, Celtic en Espanyol. . 70-voudige Ghanees international Wakaso voor Eupen Eupen heeft zich versterkt met de 32-jarige centrale middenvelder Mubarak Wakaso. De Ghanees speelde al 70 keer voor zijn land. Hij nam deel aan het WK 2014 in Brazilië.



Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door de Chinese club Shenzhen. Daarvoor speelde hij onder meer voor Alaves, Panathinaikos, Granada, Celtic en Espanyol.

clock 16:49 16 uur 49.

clock 16:48 Mubakar Wakaso speelde al 70 keer voor zijn land, o.a. op het WK 2014. 16 uur 48. Mubakar Wakaso speelde al 70 keer voor zijn land, o.a. op het WK 2014

clock 16:46 16 uur 46. Standard verpatst Eden Shamir weer aan Hapoel Beer-Sheva. De Israëlische middenvelder Eden Shamir (27) keert terug naar Hapoel Beer-Sheva, de club waar Standard hem in januari 2020 weghaalde. Het avontuur in Luik was geen succes. Hij speelde 30 matchen voor Standard, dat hem vorig seizoen uitleende aan Maccabi Tel Aviv. . Standard verpatst Eden Shamir weer aan Hapoel Beer-Sheva De Israëlische middenvelder Eden Shamir (27) keert terug naar Hapoel Beer-Sheva, de club waar Standard hem in januari 2020 weghaalde. Het avontuur in Luik was geen succes. Hij speelde 30 matchen voor Standard, dat hem vorig seizoen uitleende aan Maccabi Tel Aviv.

clock 16:45 16 uur 45.

clock 13:00 13 uur . Jonathan Boatu ruilt STVV in voor Ligue 2. Verdediger Jonathan Buatu en eersteklasser Sint-Truiden hebben hun overeenkomst in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club vrijdag bekend. De 28-jarige Angolese international en ook voormalig Belgisch jeugdinternational zette een krabbel onder een contract voor één seizoen bij FC Valenciennes, in de Franse Ligue 2. . Jonathan Boatu ruilt STVV in voor Ligue 2 Verdediger Jonathan Buatu en eersteklasser Sint-Truiden hebben hun overeenkomst in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club vrijdag bekend. De 28-jarige Angolese international en ook voormalig Belgisch jeugdinternational zette een krabbel onder een contract voor één seizoen bij FC Valenciennes, in de Franse Ligue 2.

clock 11:15 11 uur 15. OHL laat Mykola Koecharevytsj gaan. Bij eersteklasser Oud-Heverlee Leuven werd het huurcontract met het Franse Troyes voor aanvaller Mykola Koecharevytsj verbroken, zo maakte de club vrijdag bekend. De 21-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen elf wedstrijden in actie voor de Leuvenaars en liet daarin niet meteen een verpletterende indruk. Dit seizoen mag hij het op uitleenbasis bij het Schotse Hibernian proberen. In Frankrijk heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2026. . OHL laat Mykola Koecharevytsj gaan Bij eersteklasser Oud-Heverlee Leuven werd het huurcontract met het Franse Troyes voor aanvaller Mykola Koecharevytsj verbroken, zo maakte de club vrijdag bekend. De 21-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen elf wedstrijden in actie voor de Leuvenaars en liet daarin niet meteen een verpletterende indruk. Dit seizoen mag hij het op uitleenbasis bij het Schotse Hibernian proberen. In Frankrijk heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2026.



clock 11:14 11 uur 14.

clock 09:33 09 uur 33. Antwerp verhuurt Pierre Dwomoh aan SC Braga. Competitieleider Antwerp leent centrale middenvelder Pierre Dwomoh tot het einde van het seizoen uit aan het Portugese Sporting Braga, tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League. De achttienjarige Belgische belofteninternational werd vorige zomer door The Great Old overgenomen van KRC Genk voor zo'n 2 miljoen euro. Onder de nieuwe trainer Mark van Bommel past Dwomoh (voorlopig) niet in de plannen. Op de Bosuil heeft hij nog een contract tot 2026. Vorig seizoen kwam de beloftevolle middenvelder veertien keer in actie voor de Antwerpenaren. . Antwerp verhuurt Pierre Dwomoh aan SC Braga Competitieleider Antwerp leent centrale middenvelder Pierre Dwomoh tot het einde van het seizoen uit aan het Portugese Sporting Braga, tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League. De achttienjarige Belgische belofteninternational werd vorige zomer door The Great Old overgenomen van KRC Genk voor zo'n 2 miljoen euro. Onder de nieuwe trainer Mark van Bommel past Dwomoh (voorlopig) niet in de plannen. Op de Bosuil heeft hij nog een contract tot 2026. Vorig seizoen kwam de beloftevolle middenvelder veertien keer in actie voor de Antwerpenaren.

clock 09:31 09 uur 31.

clock 09:30 09 uur 30. FC Andorra kondigt komst Anderlecht-huurling Bundu aan. Anderlecht zou een oplossing hebben voor speler op overschot Mustapha Bundu. FC Andorra kondigt op zijn Twitter-pagina zijn komst aan. FC Andorra speelt in de Spaanse tweede klasse. , zo maakte zijn nieuwe werkgever donderdag bekend. De 25-jarige Bundu werd twee seizoenen geleden door Anderlecht overgenomen van het Deense Aarhus. Hij was een van de eerste transfers van Peter Verbeke, maar kon in het Astridpark nooit overtuigen. Al snel volgden dan ook uitleenbeurten aan FC Kopenhagen en zijn ex-club Aarhus. Hij heeft een contract tot 2024 in Brussel. . FC Andorra kondigt komst Anderlecht-huurling Bundu aan Anderlecht zou een oplossing hebben voor speler op overschot Mustapha Bundu. FC Andorra kondigt op zijn Twitter-pagina zijn komst aan. FC Andorra speelt in de Spaanse tweede klasse. , zo maakte zijn nieuwe werkgever donderdag bekend. De 25-jarige Bundu werd twee seizoenen geleden door Anderlecht overgenomen van het Deense Aarhus. Hij was een van de eerste transfers van Peter Verbeke, maar kon in het Astridpark nooit overtuigen. Al snel volgden dan ook uitleenbeurten aan FC Kopenhagen en zijn ex-club Aarhus. Hij heeft een contract tot 2024 in Brussel.

clock 09:30 09 uur 30.

clock 02-09-2022 02-09-2022.

clock 20:37 Abdoulaye Seck verruilt Antwerp voor Maccabi Haifa in Israël. De 30-jarige Senegalees kwam in vier seizoenen 94 keer uit voor The Great Old maar speelde dit seizoen nog geen minuut. 20 uur 37. Abdoulaye Seck verruilt Antwerp voor Maccabi Haifa in Israël. De 30-jarige Senegalees kwam in vier seizoenen 94 keer uit voor The Great Old maar speelde dit seizoen nog geen minuut.

clock 19:10 19 uur 10. Defensieve versterking bij Mechelen. De komende drie seizoen zal KV Mechelen kunnen rekenen op het defensieve werk van Schot David Bates. De 25-jarige centrale verdediger komt over van het Schotse Aberdeen en kwam eerder al uit voor Rangers, Sheffield Wednesday en Hamburg. Bates komt met JPL-ervaring: in 2020-2021 werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar speelde hij 21 wedstrijden, goed voor één assist. “David is een grote en stevige verdediger die ook comfortabel is aan de bal”, vertelt sportief directeur Tom Caluwé. “Met zijn 1m93 brengt hij ook nog extra kopkracht met zich mee." . Defensieve versterking bij Mechelen De komende drie seizoen zal KV Mechelen kunnen rekenen op het defensieve werk van Schot David Bates. De 25-jarige centrale verdediger komt over van het Schotse Aberdeen en kwam eerder al uit voor Rangers, Sheffield Wednesday en Hamburg. Bates komt met JPL-ervaring: in 2020-2021 werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar speelde hij 21 wedstrijden, goed voor één assist. “David is een grote en stevige verdediger die ook comfortabel is aan de bal”, vertelt sportief directeur Tom Caluwé. “Met zijn 1m93 brengt hij ook nog extra kopkracht met zich mee."

clock 19:05 19 uur 05.