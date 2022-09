Transfer deadline day: Verstraete en 2 Afrikaanse youngsters naar KVM, De Sart naar RWDM

clock 12:00 12 uur . Zimbabwaanse international en Burkinese spits voor KV Mechelen. KV Mechelen heeft de Zimbabwaanse winger Bill Antonio een contract voor 2 jaar, met optie op 2 extra jaar, gegeven. Ook de Burkinese spits Alassane Zeba gaat Achter de Kazerne aan de slag. De 20-jarige Antonio overtuigde het bestuur tijdens een stage bij de beloften. "Bill is een snelle rechterflank met een actie in de voeten", vertelt sportief directeur Tom Caluwé. "Om te integreren zal hij in het begin meespelen met onze U23." Antonio komt over van de PE Academy in Harare en speelde zijn wedstrijden bij Dynamos FC Harare. Hij maakt in november 2021 zijn debuut voor de nationale ploeg in het WK-kwalificatieduel tegen Zuid-Afrika (1-0 verlies). Voorlopig bleef het bij een cap. De 19-jarige Zeba komt over van Sporting Football Des Cascades en tekende net als Antonio voor 2 seizoenen, met 2 seizoenen optie. Ook hij overtuigde tijdens testen met de Mechelse beloften. "Zeba is snel en sterk. Hij sluit nu eerst aan bij onze beloften. Zo kan hij zich verder aanpassen." . Zimbabwaanse international en Burkinese spits voor KV Mechelen KV Mechelen heeft de Zimbabwaanse winger Bill Antonio een contract voor 2 jaar, met optie op 2 extra jaar, gegeven. Ook de Burkinese spits Alassane Zeba gaat Achter de Kazerne aan de slag.



De 20-jarige Antonio overtuigde het bestuur tijdens een stage bij de beloften. "Bill is een snelle rechterflank met een actie in de voeten", vertelt sportief directeur Tom Caluwé. "Om te integreren zal hij in het begin meespelen met onze U23."



Antonio komt over van de PE Academy in Harare en speelde zijn wedstrijden bij Dynamos FC Harare. Hij maakt in november 2021 zijn debuut voor de nationale ploeg in het WK-kwalificatieduel tegen Zuid-Afrika (1-0 verlies). Voorlopig bleef het bij een cap.



De 19-jarige Zeba komt over van Sporting Football Des Cascades en tekende net als Antonio voor 2 seizoenen, met 2 seizoenen optie. Ook hij overtuigde tijdens testen met de Mechelse beloften. "Zeba is snel en sterk. Hij sluit nu eerst aan bij onze beloften. Zo kan hij zich verder aanpassen."

RWDM huurt Alexis De Sart van Antwerp. Antwerp had nog wel wat spelers op overschot en vond naast Birger Verstraete ook voor Alexis De Sart een oplossing. De 25-jarige middenvelder trekt op huurbasis (met aankoopoptie) naar RWDM in de Challenger Pro League. Dat maakte de Brusselse club kort na het sluiten van de transfermarkt bekend.



De Sart is een jeugdproduct van Standard en voetbalde ook voor STVV (2016-2019), voor hij in Antwerpen belandde.Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan OHL, goed voor 24 wedstrijden. Dit seizoen speelde De Sart nog niet bij de competitieleider.



RDWM, zevende in 1B, haalde op de slotdag ook de Braziliaanse aanvaller Vinicius (Botafogo) en de aanvallende middenvelder Youssef Challouk (Kortrijk).

Nog een Deense flankaanvaller op huur naar Standard.

De koop- en huurhonger van Essevee is nu wel gestild.

KVK is nog zeer bedrijvig geweest. Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk een Oekraïense jeugdinternational aan. De 21-jarige rechtsachter komt over van Rukh Lviv in eigen land en speelde 20 wedstrijden op het hoogste Oekraïense niveau. Hij kwam ook al 13 keer uit voor Oekraïne Onder 21.

Deinze verlost Steve De Ridder, op een zijspoor bij STVV.

Kevor Palumets (19) is de nieuwste aanwinst bij Zulte Waregem. De Est komt over van Paide Linnameeskond en plaatste vandaag zijn krabbel onder een driejarig contract (+1 jaar optie) in de Elindus Arena.

Verstraete naar KV Mechelen. Antwerp slankt zijn kern af op de laatste transferdag en neemt (tijdelijk) afscheid van Birger Verstraete. De middenvelder wordt een jaartje uitgeleend aan KV Mechelen.

Verstraete werd in 2020 door Antwerp gehuurd van Keulen, voor hij definitief de overstap maakte. Hij ligt nog twee jaar vast bij Antwerp, maar hij paste niet in de plannen van Van Bommel.

Eerder speelde hij in België voor AA Gent, Kortrijk, Moeskroen en Club Brugge.

Een aanvaller voor Essevee. Ook aan de Gaverbeek was er nog wat actie. De Senegalese centrumspits Alioune Ndour tekende voor 4 seizoenen bij Zulte Waregem.

Ndour is 24 jaar en komt over van FK Haugesund in Noorwegen. Daar was hij goed voor 9 doelpunten en 6assists in 18 wedstrijden.

Ook bij KV Kortrijk is er nog een nieuwkomer: middenvelder Stjepan Loncar wordt gehuurd van Ferencvaros - bekerwinnaar en kampioen in Hongarije - tot het einde van het seizoen met optie.

Niet alleen Chadli, ook Lucas Mineiro zakt nog af naar Westerlo.

Standard haalt Amerikaanse verdediger uit Engeland. Standard versterkt op de laatste dag van de transfermarkt zijn defensie nog met Marlon Fossey. Dat is een Amerikaanse rechtsback van 23 jaar.

Fossey werd geboren in Los Angeles, maar trok al op zijn 11e naar Fulham om er zijn voetbaldroom waar te maken. Hij doorliep daar de jeugd en werd vorig jaar uitgeleend aan de Bolton Wanderers.

Nu tekent hij een contract voor drie jaar in Luik.

