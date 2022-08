EK atletiek: Geen Belgische medaille op slotdag, estafetteteams allebei 6e

De laatste avond van het EK atletiek in München was een drukke avond voor de Belgen. Maar de finales leverden helaas geen medaille meer op. Eliott Crestan gokte en verloor op de 800 meter, Isaac Kimeli gaf op op de 10.000 meter en de Belgian Falcons en de Belgian Rockets werden allebei 6e op de 4x100 meter.

Belgian Falcons en Rockets debuteren met 6e plaats

Pas afgelopen winter werden de Belgian Falcons en de Belgian Rockets boven het doopvont gehouden. Met een plek in de finales van de 4x100 meter was het EK-debuut van de jongste Belgische estafetteprojecten dan ook al geslaagd, er kon enkel nog een toetje bij komen.



Bij de mannen bleek in de finale niemand opgewassen tegen titelverdediger Groot-Brittannië. De Britten snelden naar goud in 37”67, een kampioenschapsrecord. Frankrijk werd tweede, het brons was voor Polen. Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Jordan Paquot (in de ploeg gekomen voor Simon Verherstraeten) en Kobe Vleminckx loodsten de Falcons in 39”01 naar de zesde plaats.



De Rockets deden even goed in hun finale. Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke en Rani Rosius finishten in 43”98. Het goud ging in het slotnummer van dit EK naar thuislopers Duitsland in 42”34. Polen pakte het zilver, Italië het brons. De Britse vrouwen konden hun mannelijke collega's niet evenaren, de titelverdedigsters haalden na een mislukte stokwissel de finish niet.

Geen finale voor Zagré, Crestan gokt en verliest

Bij haar vorige drie EK-deelnames in 2012, 2014 en 2016 stootte Anne Zagré telkens door naar de finale van de 100 meter horden. In München bleek dat te hoog gegrepen. Zagré werd in de derde en laatste halve finale vijfde in 13”12 en greep zo naast een finaleticket.



De finale halen was Eliott Crestan wel nipt gelukt op de 800 meter, maar de Belg kon daarin niet verrassen. Toch leek hij even op weg naar een stunt toen hij op 300 meter van de finish met een indrukwekkende versnelling mee aan de leiding kwam. Crestan betaalde zijn inspanning cash en zakte in de laatste rechte lijn nog helemaal weg. Hij finishte als laatste in 1’45”68. Het goud was voor de Spanjaard Mariano Garcia.



In het speerwerpen had Timothy Herman al een droom waargemaakt door 68 jaar na zijn grootvader de EK-finale te halen. Daarin raakte hij mede door rugproblemen en een verrekking aan zijn adductoren bij zijn eerste worp niet verder dan 74,84 meter, goed voor de tiende plaats. In de kwalificaties had Herman nog 77,20 meter gegooid.



Eliott Crestan: "Laatste 50 meter waren er te veel aan"

Eliott Crestan ging er met een gewaagde tactiek voluit voor in de finale van de 800 meter, maar bleef ontgoocheld achter met de laatste plaats. "Ik wou in het begin bij de eerste drie zitten om echt iets voor elkaar te krijgen. Ik wou niet achteraan verzeild raken om dan op het einde proberen op te schuiven. Ik ging voor het podium."



"Op 300 meter van het einde heb ik een stevige versnelling geplaatst, in de hoop dat ik het kon volhouden. Dat is niet gelukt, de laatste 50 meter ben ik helemaal ontploft. Ik heb gegokt en verloren." "Je moet hier risico’s nemen en dat heb ik gedaan. Er is maar een kleine kans, maar je moet het toch proberen. Jammer genoeg waren de laatste 50 meter er te veel aan. Ik ben wel ontgoocheld, bij het ingaan van de laatste rechte lijn geloofde ik echt in het podium en opeens zie je de ene na de andere passeren. Mentaal was dat heel zwaar.”

Mahoetsjich spoelt WK-ontgoocheling door, vierde plaatsen troef voor Nederland

In het hoogspringen kon topfavoriete Jaroslava Mahoetsjich eindelijk eens goud pakken. Op het WK in Eugene liet ze zich vorige maand nog aftroeven door de Australische Eleanor Patterson, op de Olympische Spelen moest ze dan weer vrede nemen met brons. In München lukte wel met een foutloos parcours en een sprong over 1,95 meter.



Jakub Vadlejch hoopte op een identiek scenario in het speerwerpen. Na zilver op de Spelen in Tokio en brons op het WK in Eugene wou de Tsjech eindelijk de oppergaai pakken. Het was hem niet gegund, de Duitser Julian Weber troefde hem tot jolijt van het thuispubliek nipt af.



Op de 100 meter horden pakte de Poolse Pia Skrzyszowska het goud. De Nederlandse Nadine Visser viel net als vier jaar geleden net naast het podium, met amper 1 honderdste seconde. Het werd de avond van net niet voor onze Noorderburen, want Britt Weerman werd vierde in het hoogspringen en op de 4x100 meter grepen de Nederlandse mannen ook net naast een medaille.



De 10.000 meter leek op een verrassing uit te draaien toen de Noor Zerei Kbrom Mezngi solo op weg was naar goud. Met een verschroeiende versnelling in de slotronde kon de Italiaanse topfavoriet Yemaneberhan Crippa hem alsnog het goud afsnoepen.

Belgen op EK atletiek op 21 augustus Anne Zagré halve finales 100m horden 13"12 (5e, out) Eliott Crestan finale 800m 1'45"68 (8e) Timothy Herman finale speerwerpen 74,84m (10e) Isaac Kimeli finale 10.000m opgave Michael Somers finale 10.000m 29'10"13 (21e) Simon Debognies finale 10.000m 28'08"60 (13e ) Belgian Falcons finale 4x100m 39"01 (6e) Belgian Rockets finale 4x100m 43"98 (6e)