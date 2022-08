Medaillekandidaat Isaac Kimeli geeft met blessure op in finale van de 10.000 meter

"Teleurstellend, want ik kwam voor een medaille"

Op het WK in Eugene van enkele weken geleden eindigde Isaac Kimeli nog 10e op de 10.000 meter. Daar was hij de eerste Europeaan en dus was de rekensom voor een potentiële medaille op het EK in München snel gemaakt.

Kimeli wou ook echt presteren in München. Op de 5.000 meter ging hij lang mee in de tred van topfavoriet Jakb Ingebrigtsen, maar de slotronde was er veel te veel aan. Een revanche op de 10.000 meter zat er niet in.

Tot over halfweg liep Kimeli alert voorin de groep, maar bij de eerste versnellingen stapte hij eruit met een pijnlijke grimas. "Het is te veel geweest voor Kimeli, wat een ontgoocheling", zei onze commentator Kris Meertens. "Hij wou schitteren op dit EK."

Kimeli zelf gaf meteen na zijn opgave tekst en uitleg bij Maarten Vangramberen in het stadion in München. "Plots kon mijn hamstring het tempo niet meer aan en er schoot een kramp in. Het is dezelfde blessure als bij het WK indoor."

"Ik heb niets gevoeld tijdens de opwarming, mijn benen voelden goed. Maar wellicht is het de vermoeidheid na het WK in de Verenigde Staten, het reizen en de jetlag. Het is toch een beetje teleurstellend, want ik kwam naar hier voor een medaille. Dat is helaas niet gebeurd."