Julien Watrin met Belgisch record naar hordefinale: "Als je dit al kunt met een offday"

Julien Watrin is aan een sterk seizoen op de 400 meter horden bezig. In zijn halve finale was hij met wereldrecordhouder Karsten Warholm wel in een loodzware race ingedeeld.

De eerste plaats ging uiteindelijk naar de Noor, voor de tweede plaats (die rechtstreeks toegang gaf tot de finale) was het voor Watrin knokken met de Fransman Vaillant.



Uiteindelijk werd Watrin pas 3e, in 48"81, maar omdat het zo'n snelle race was, mocht hij toch naar de finale. "Ik was na de wedstrijd wat gefrustreerd. Ik was ook totaal niet op die tijd gefocust, enkel op die plaats."

"Daarna was het stressen, omdat ik moest wachten op de tijden uit de andere reeksen. Ik had ook nog eens heel slecht geslapen. Eigenlijk had ik er niet veel vertrouwen in bij de opwarming. Maar als je dit al kunt met een offday..."

Watrin heeft uiteindelijk de 3e tijd van alle finalisten. Is een medaille mogelijk? "Ik zal nu wellicht een binnenbaan krijgen, dat wordt niet evident met die bocht. Alles is mogelijk in de finale. Ik denk aan Kevin (Borlée) die in de finale van de 400 meter in Berlijn vanuit baan 1 naar zilver liep."