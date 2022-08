Femke Bol na unieke EK-dubbel: "Ik ben geen machine, maar het lijkt nu wel zo"

De unieke dubbel van Bol kwam in het verleden maar één keer eerder voor op mondiaal niveau. 118 jaar geleden won de Amerikaan Harry Hillman beide nummers op de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis. Een eeuwigheid geleden dus.

Bol was na haar tweede gouden plak dan ook in de wolken in München. "Er is toch wel ongeloof dat ik dit gedaan heb", zei de jonge Nederlandse.

"Ik kon de focus blijven houden, ondanks de druk die er was. Iedereen verwachtte dat ik het wel even zou doen, maar het zijn twee compleet andere nummers. Alleen het verzuren van je benen is hetzelfde."

Bol gold vooraf als torenhoge favoriete op de 400m horden, het nummer waarop ze vorig jaar olympisch brons veroverde en vorige maand zilver op het WK in Eugene. "Er kan altijd wat misgaan, want er staan tien horden in de weg. Bovendien raakte ik vermoeider door al die races hiervoor."

"Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan en vooral dat het me is gelukt de focus vast te houden. Het was uiteindelijk een kwestie van vasthouden aan mijn raceplan. Als ik doe wat ik moet doen, kan me eigenlijk niets gebeuren."

Bol zei wel dat het niet waarschijnlijk is dat ze nogmaals deze dubbel gaat doen. "Ik heb er geen spijt van, maar ik denk niet dat ik dit nog eens ga doen, al moet je nooit nooit zeggen. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan en ik ben er ook heel trots op dat ik me na de WK zo heb kunnen herpakken en hier gewoon in topvorm was."