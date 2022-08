Kajakduo Broekx/Peters (K2 500m) en Artuur Peters (K1 1000m) rechtstreeks naar A-finale

De Europese Kampioenschappen lopen op hun einde, maar voor de kajakkers en kanovaarders begint het nu nog maar pas. In de ochtendreeksen beet Artuur Peters voor de Belgen de spits af met een sterke prestatie in de K1 1.000 meter. Dat voorbeeld werd in de namiddag gevolgd door zijn zus Hermien Peters, die aan de zijde van Lize Broekx na een spannend duel de A-finale van de K2 500 meter haalde.