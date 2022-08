LIVESTREAM: Kijk naar goedgevulde avondsessie op EK atletiek met handvol Belgen

clock 13:25 13 uur 25. Cynthia Bolingo: "Ik ben echt enorm tevreden". Cynthia Bolingo: "Ik ben echt enorm tevreden"

clock 13:23 13 uur 23. Bekijk de halve finale 400m van Bolingo.

clock 13:22 13 uur 22. Bolingo met goeie tijd naar finale. Cynthia Bolingo zorgde in haar halve finale eerst voor een valse start, maar ze liet zich niet van de wijs brengen. Na de ongenaakbare Femke Bol liep ze naar de 2e plaats, in 50"83. Dat is haar beste tijd van het seizoen, de 6e tijd van alle finalisten. De finale wordt morgenavond, om 22 uur, gelopen.



De finale wordt morgenavond, om 22 uur, gelopen.

clock 13:12 13 uur 12. Camille Laus: "Voelde al snel dat ik geen foulé had".

clock 13:09 13 uur 09. Laus laatste in halve finales. Camille Laus, die al de kwalificaties in de benen had, wordt weggelopen in haar halve finale. Met 54"28 eindigt ze veruit als laatste. Haar persoonlijk record is 51"49.

clock 13:02 13 uur 02. Dylan Borlée: "In de finale is alles mogelijk".

clock 12:57 12 uur 57. Kevin Borlée: "Het is een lichte blessure, maar nog zien of de aflossing er in zit".

clock 12:56 12 uur 56. Alexander Doom ontgoocheld over zijn 400m.

clock 12:55 12 uur 55. Sterckendries ligt eruit. Vanessa Sterckendries werpt bij haar laatste poging nog een mooie 66,95 meter, maar daarmee staat ze pas 10e in haar kwalificatiegroep. Dat zal zeker niet voldoende zijn om zich te plaatsen voor de finale, wat op voorhand ook niet verwacht werd.

clock 12:50 12 uur 50. Nulworp voor Sterckendries. Vanessa Sterckendries staat met de rug tegen de muur in de kwalificaties van het hamerslingeren. Haar tweede poging was een nulworp. Ze moet bij haar laatste worp minstens 10 meter verder dan de 56,56m die nu achter haar naam stat.

clock 12:49 12 uur 49. Bekijk de halve finale 400m van Dylan Borlée.

clock 12:47 12 uur 47. Dylan Borlée wel naar de finale. Dylan Borlée kan een 0/3 voor België in de halve finales van de 400 meter vermijden. De jongste Borlée liep de hele tijd op de tweede plaats, maar moest op het einde nog knokken op de Fransman Biron af te houden. Met 45"67 heeft hij wel de traagste tijd van alle finalisten. Die finale is morgenavond, om 21.45 uur.



Met 45"67 heeft hij wel de traagste tijd van alle finalisten. Die finale is morgenavond, om 21.45 uur.

clock 12:36 12 uur 36. Deze marathonuitzending brengt kommer en kwel. Kris Meertens.

clock 12:36 12 uur 36. Bekijk de halve finale 400m van Kevin Borlée.

clock 12:35 12 uur 35. Blessure voor Kevin Borlée! Kevin Borlée voelt in de eerste bocht al iets knappen, vermoedelijk in zijn hamstrings. Wat een domper, vermoedelijk ook voor de Belgian Tornados. Borlée is normaal gezien de vaste afmaker van de Belgische 4x400m-ploeg.

clock 12:28 12 uur 28. Sterckendries in het hamerslingeren. De vrouwen zijn intussen ook begonnen aan hun kwalificaties voor het hamerslingeren, met Vanessa Sterckendries als Belgische vertegenwoordigster. Bij haar eerste poging landt de kogel na 56,56 meter. Haar Belgisch record is net geen 70 meter.

clock 12:27 12 uur 27. Bekijk de halve finale van Doom op de 400m.