LIVESTREAM: Isaac Kimeli kraakt in slot 5000m, kijk nog naar finales 100m zonder Belgen

clock 21:48 21 uur 48. Kaul stoot Ehammer nog van de tienkamptroon. Niklas Kaul heeft het Duitse publiek recht op de banken gekregen in het slotnummer van de tienkamp. De thuisfavoriet moest 27 seconden sneller lopen dan leider Simon Ehammer op de 1500m. Kaul knalde al snel weg van de rest en slaagde met verve in zijn opzet. Met een tijd van 4'10"04 liep hij een enorm PR en was hij meer dan 38 seconden sneller dan Ehammer, die laatste werd. Kaul pakt dus goud, Ehammer zilver. Niels Pittomvils werd 10e en eindigt de tienkamp als 12e.

clock 21:47 21 uur 47. Kimeli: "Verzuring in de slotronde". Kimeli: "Verzuring in de slotronde"

clock 21:35 21 uur 35. Het is tijd voor de tienkampers. Het Zwitserse toptalent Simon Ehammer gaat als leider de 1500m in, maar de Duitser Niklas Kaul, voorlopig derde, is een uitstekend 1500m-loper en zou Ehammer nog van de troon kunnen stoten, weet commentator Marc Willems.

clock 21:30 21 uur 30. Wat staat er vanavond nog op het programma? De finale van het verspringen bij de mannen is ondertussen volop bezig. Daar heeft de Griek Tentoglou voorlopig de beste sprong met een kampioenschapsrecord: 8m52. Ook de finale van het discuswerpen bij de vrouwen is aan de gang. Legende Sandra Perkovic, tweevoudig olympisch en wereldkampioene, leidt voorlopig met een worp van 65m77. Ook de tienkamp is vanavond aan zijn apotheose toe. Niels Pittomvils gaat als 12e het slotnummer, de 1500m, in. Om 22.15 uur wordt de finale van de 100m bij de mannen afgewerkt, vijf minuten later volgt ook de finale van de 100m bij de vrouwen.

Ook de finale van het discuswerpen bij de vrouwen is aan de gang. Legende Sandra Perkovic, tweevoudig olympisch en wereldkampioene, leidt voorlopig met een worp van 65m77. Ook de tienkamp is vanavond aan zijn apotheose toe. Niels Pittomvils gaat als 12e het slotnummer, de 1500m, in. Om 22.15 uur wordt de finale van de 100m bij de mannen afgewerkt, vijf minuten later volgt ook de finale van de 100m bij de vrouwen.



clock 21:25 21 uur 25. Ingebrigtsen heerst op de 5.000 meter, Kimeli kraakt in de slotronde. Ingebrigtsen heerst op de 5.000 meter, Kimeli kraakt in de slotronde

clock 21:23 21 uur 23. Favoriet Ingebrigtsen pakt goud, Kimeli zakt er nog helemaal door. Het zag er even goed uit voor Isaac Kimeli, maar de wedstrijd duurde één ronde te lang voor onze landgenoot. Voorin was er opnieuw geen kruid gewassen tegen Jakob Ingebrigtsen. De wereldkampioen verovert nu ook de Europese titel na een duel met de Spanjaard Katir. Het brons is voor de Italiaan Crippa. Kimeli is uiteindelijk pas 11e geworden, toch een kleine ontgoocheling. Somers is 23e.

clock 21:22 21 uur 22. Op een ronde van het einde zakt Kimeli erdoor, de medaillekansen zijn weg. . Op een ronde van het einde zakt Kimeli erdoor, de medaillekansen zijn weg.

clock 21:22 21 uur 22. Nog 2 ronden, Kimeli doet nog steeds mee om eremetaal. Hij mag de rol nu niet lossen. . Nog 2 ronden, Kimeli doet nog steeds mee om eremetaal. Hij mag de rol nu niet lossen.

clock 21:21 21 uur 21. Op drie en een halve ronde van het einde versnelt Ingebrigtsen, met Kimeli in zijn spoor. Kan onze landgenoot verrassen met een medaille? We naderen het slot van deze 5000m. . Op drie en een halve ronde van het einde versnelt Ingebrigtsen, met Kimeli in zijn spoor. Kan onze landgenoot verrassen met een medaille? We naderen het slot van deze 5000m.

clock 21:20 21 uur 20. Het tempo ligt niet hoog, waardoor meer atleten zullen meespelen in het slot. Kimeli zit ondertussen iets te ver om aanvallen vooraan te kunnen opvangen. Nog vier ronden. . Het tempo ligt niet hoog, waardoor meer atleten zullen meespelen in het slot. Kimeli zit ondertussen iets te ver om aanvallen vooraan te kunnen opvangen. Nog vier ronden.

clock 21:16 21 uur 16. De Brit Butchart voert het pak aan, nadat Ingebrigtsen al even de neus aan het venster stak. Kimeli loopt alert vooraan, rond de vijfde positie. Somers lijkt het al moeilijk te hebben, hij hangt aan de staart. . De Brit Butchart voert het pak aan, nadat Ingebrigtsen al even de neus aan het venster stak. Kimeli loopt alert vooraan, rond de vijfde positie. Somers lijkt het al moeilijk te hebben, hij hangt aan de staart.

clock 21:07 21 uur 07. Kimeli en Somers in finale 5000m. Met Isaac Kimeli en Michael Somers staan de twee volgende Belgen al klaar. Kimeli krijgt heel wat aandacht van de regie in München. Niet onlogisch, want onze landgenoot liep dit jaar de derde beste Europese tijd op de 5000m. De gedoodverfde favoriet voor goud is uiteraard fenomeen Jakob Ingebrigtsen.

clock 21:05 21 uur 05. Nkansa: "Heb foutjes gemaakt, maar ben nu klaar voor de 200 meter". Nkansa: "Heb foutjes gemaakt, maar ben nu klaar voor de 200 meter"

clock 21:03 21 uur 03. Rosius: "Ik ben toch wel trots op mezelf". Rosius: "Ik ben toch wel trots op mezelf"

clock 21:00 21 uur . Delphine Nkansa loopt naar 4e plek in haar halve finale van de 100 meter. Delphine Nkansa loopt naar 4e plek in haar halve finale van de 100 meter

clock 20:57 20 uur 57. Ook Nkansa out. De derde halve finale bleek de snelste van de avond. Nkansa start slecht, maar kan naar het einde toe nog heel wat meters goedmaken. Uiteindelijk wordt ze 4e in een tijd van 11"39. Ook zij sneuvelt dus, maar komt net als Rosius wel nog in actie later dit toernooi op de 4x100m.

clock 20:55 20 uur 55. Zo dadelijk is het aan Delphine Nkansa. Als ze in de buurt van haar PR kan lopen, is een finale niet ondenkbaar. . Zo dadelijk is het aan Delphine Nkansa. Als ze in de buurt van haar PR kan lopen, is een finale niet ondenkbaar.

clock 20:50 20 uur 50. Rani Rosius wordt 6e in haar halve finale op de 100 meter. Rani Rosius wordt 6e in haar halve finale op de 100 meter

clock 20:49 20 uur 49. Rosius out. Topavoriete Dina Asher-Smith, ex-wereldkampioene op de 200m en vicewereldkampioene op de 100m, wint de tweede halve finale vlot, al is haar tijd van 11"15 niet indrukwekkend. Rosius finisht als voorlaatste in een matige 11"53, haar toernooi zit er zoals verwacht op.