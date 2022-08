LIVESTREAM: Chloé Caulier als 2e naar boulder-finale, Belgisch trio aan zet in lead-competitie

Chloé Caulier doet wat ze moet doen in de halve finales van het boulder. De Europese vicekampioene moet enkel de topfavoriete Janja Garnbret voor zich dulden. Garnbret (4T4z 7 7) kon in elke van de vier routes de top bereiken. Onze landgenote (3T4z 7 10) geraakte in de tweede ronde "maar" tot aan de "holding zone". Om 16 uur mag onze landgenote opnieuw meestrijden voor de medailles op het EK.

11 uur 28. Caulier als 2e naar de finale boulder. Chloé Caulier doet wat ze moet doen in de halve finales van het boulder. De Europese vicekampioene moet enkel de topfavoriete Janja Garnbret voor zich dulden. Garnbret (4T4z 7 7) kon in elke van de vier routes de top bereiken. Onze landgenote (3T4z 7 10) geraakte in de tweede ronde "maar" tot aan de "holding zone". Om 16 uur mag onze landgenote opnieuw meestrijden voor de medailles op het EK. .

09 uur 36. Het is nog even wachten op Chloé Caulier. Onze landgenote start als 20e en laatste aan haar halve finale van het boulder. De eerste zes plaatsen zich voor de finale om 16 uur vandaag. .

08 uur 55. Boulder for dummies. Onbekend voor het grote publiek, maar bemind door klimmers. Boulder – de “nieuwe” muurklim-discipline op de Europese Kampioenschappen - gooit hoge ogen in München. Zeker voor ons land. Met klimster Chloé Caulier maken we vandaag kans op een 3e Belgische medaille op het EK. Nog niet op de hoogte van het boulderen? Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Lees alles over het boulderen hieronder. .