LIVESTREAM: Belgisch kwartet sluit de rij in B-finale EK roeien, geen A-finale voor Colpaert

Marlon Colpaert naar B-finale. Marlon Colpaert verzekerde zich gisteren alsnog van een ticket voor de halve finales in de lichte skiff. Die herkansingen hebben krachten gekost voor onze landgenoot. Vandaag had hij niet meer genoeg reserve om te stunten richting de A-finale. Colpaert finishte na 7'29"90 als 5e in zijn halve finale. Onze landgenoot mag morgen (om 10.10 uur) dus aantreden in de B-finale.

Dubbelvier eindigt in mineur. Niet het einde waarop het Belgische roeikwartet gehoopt had. In de B-finale van het EK roeien in München eindigen Ward Lemmelijn, Tim Brys, Gaston Mercier en Ruben Claeys al 6e en laatste. De winst in de B-finale ging naar Litouwen. Vrijdag eindigden de Belgen in hun halve finale ook al op de zesde en laatste plaats (6'31"47). De top drie stootte door naar de A-finale, de nummers vier tot zes moesten vrede nemen met de B-finale. In 6'24"16 werd het Belgische kwartet donderdag derde in zijn reeks.

Vrijdag eindigden de Belgen in hun halve finale ook al op de zesde en laatste plaats (6'31"47). De top drie stootte door naar de A-finale, de nummers vier tot zes moesten vrede nemen met de B-finale. In 6'24"16 werd het Belgische kwartet donderdag derde in zijn reeks.