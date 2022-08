Geen A-finale voor Belgische dubbelvier: "We waren te braaf, dit is een ploeg met kinderziektes"

Het Belgische roeikwartet eindigde als 6e en laatste in de 2e halve finale van de dubbelvier met een tijd van 6'31"47. Italië, Frankrijk en Estland zijn de gelukkigen in de reeks van de Belgen. Het trio mag het in de finale opnemen tegen Polen, Roemenië en Groot-Brittannië.

Marlon Colpaert slaagde er gisteren niet meteen in om zich te kwalificeren voor de halve finale van de lichte skiff, maar kreeg vandaag een herkansing. Die greep hij met beide handen. De Belgische roeier werd tweede in zijn reeks met een tijd van 7'49"86. Goed voor een plaats in de halve finales.

"Na de start kropen we te veel in onze zetel"

De ontgoocheling stond op de gezichten van de Belgische dubbelvier af te lezen. "Gisteren roeiden we de 6e tijd, dan weet je dat een Europese finale haalbaar was", zegt Ward Lemmelijn.

"We waren goed van start gegaan, waren mee in het veld. Maar in het tweede deel verloren we het."



Ruben Claeys weet waarom: "We waren misschien te braaf, kropen te veel in onze zetel. Als we voluit gaan en we vallen plat op het einde, dan vallen we maar plat."

"Het is duidelijk dat dit een ploeg is met nog enkele kinderziektes. Maar het is ook de beste boot die er momenteel mogelijk is in België. Ward en Gaston zijn twee sterke gasten, Tim en ik hebben iets meer het bootgevoel."