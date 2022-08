Belgisch roeikwartet kwalificeert zich voor halve finales op EK, Colpaert krijgt herkansing

Tim Brys, Ruben Claeys, Ward Lemmelijn en Gaston Mercier vormen de bemanning van de dubbelvier op de Europese Kampioenschappen. Het kwartet roeide naar een plekje in de halve finales op het EK. Landgenoot Marlon Colpaert krijgt morgen een herkansing in de lichte skiff. Volg de verdere ontwikkelingen op het Duitse water hier op de voet.

Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys hebben zich vandaag op de Europese kampioenschappen in München geplaatst voor de halve finales van de dubbelvier. Het roeikwartet eindigde als derde in hun heat, achter Roemenië (6'18"46) en Tsjechië (6'23"87). Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys begonnen conservatief en verhoogden stelselmatig het tempo, om zo gemakkelijk de halve finales te bereiken in 6'24"16. "We zijn een team dat vecht tot het einde. Zo maakten we vandaag het verschil. Je zag dat andere ploegen het moeilijker hadden in de laatste meters. Starten is nog niet ons sterkste punt, maar finishen kunnen we wel al", vertelt Tim Brys.

We hebben er alle vertrouwen in dat we de Tsjechen morgen wél kunnen kloppen Tim Brys

De sheriff van dat eindschot heet Ward Lemmelijn. "Ik probeer mijn krachten goed te verdelen en dan op het einde uit te pakken met een extra power-injectie", legt Lemmelijn zelf uit.

Morgen staat de halve finale al op het programma (tussen 11.39 en 11.45 uur). Daar nemen de Belgen het opnieuw op tegen de Tsjechen, die ze vanmiddag nipt voor zich moesten dulden. "We hebben er alle vertrouwen in dat we ze morgen wel kunnen kloppen", blikt Brys met vertrouwen vooruit.

De eerste drie in elke reeks kwalificeerden zich voor de halve finales, terwijl de andere boten nog een herkansing krijgen.

Marlon Colpaert naar herkansingen

Marlon Colpaert was de eerste Belg in het Duitse water, maar heeft zich niet rechtstreeks kunnen kwalificeren voor de halve finales van de lichte skiff op de Europese Kampioenschappen roeien.



Na de terugtrekking van Niels Van Zandweghe, met wie hij zou deelnemen aan de lichte dubbeltwee, werd Marlon Colpaert gedwongen om deel te nemen in de discipline.

Onze 22-jarige landgenoot werd vierde in zijn heat, gewonnen door Lazar Penev uit Bulgarije in 7'58"30, en zal morgen de herkansing moeten afleggen. De beste drie roeiers in elk van de drie heats kwalificeren zich rechtstreeks voor de halve finales, terwijl de vierde doorgaat naar de herkansingen die vrijdag om 9.48 uur op het programma staan.