LIVESTREAM: Colpaert via herkansing naar halve finale EK roeien, om 11.45 uur is het de beurt aan Lemmelijn en co

09 uur 57. Ook Colpaert naar halve finales. Ons land stuurde twee roeiboten naar München. Mert succes: gisteren plaatste het roeikwartet met Tim Brys en Ward Lemmelijn zich al voor de halve finales van de dubbelvier. Marlon Colpaert slaagde daar gisteren niet meteen in, maar kreeg vandaag een herkansing. Die greep hij met beide handen. De Belgische roeier werd in de lichte skiff tweede in zijn reeks met een tijd van 7'49"86. Goed voor een plaats in de halve finales. .