Geen A-finale voor Lemmelijn en co: Belgisch roeikwartet eindigt laatste in halve finale dubbelvier

clock 12:00 12 uur . Bekijk de halve finale van de Belgische dubbelvier. Bekijk de halve finale van de Belgische dubbelvier

clock 11:54 11 uur 54. B-finale voor Belgen. Geen A-finale voor Ward Lemmelijn en co. Het Belgische roeikwartet eindigt als 6e en laatste in de 2e halve finale van de dubbelvier met een tijd van 6'31"47. Italië, Frankrijk en Estland zijn de gelukkigen in de reeks van de Belgen. Het trio mag het in de finale opnemen tegen Polen, Roemenië en Groot-Brittannië.



clock 11:30 11 uur 30. Tim Brys, Ruben Claeys, Ward Lemmelijn en Gaston Mercier gaan over een kwartiertje op zoek naar een plek in de A-finale van de dubbelvier. Het Belgische roeikwartet neemt het in de tweede reeks op tegen Frankrijk, Zwitserland, Italië, Tsjechië en Estland. Enkel de eerste drie verzekeren zich van een plaatsje in de A-finale.

clock 11:01 11 uur 01. Marlon Colpaert over finalekansen: "Hoe meer wedstrijden, hoe beter". Marlon Colpaert over finalekansen: "Hoe meer wedstrijden, hoe beter"

clock 10:01 10 uur 01. Lemmelijn en co om 11.45 uur. Goed begonnen is half gewonnen? Marlon Colpaert heeft zijn plekje in de halve finales beet. Kunnen de Belgische mannen in de dubbelvier naar een plaats in de A-finale roeien? Volg de race van het Belgische roeikwartet met onder anderen Tim Brys en Ward Lemmelijn om 11.45 uur via een livestream in onze website/app.

clock 10:00 10 uur . Bekijk de herkansing van Colpaert in de lichte skiff. Bekijk de herkansing van Colpaert in de lichte skiff

clock 09:57 09 uur 57. Ook Colpaert naar halve finales. Ons land stuurde twee roeiboten naar München. Mert succes: gisteren plaatste het roeikwartet met Tim Brys en Ward Lemmelijn zich al voor de halve finales van de dubbelvier. Marlon Colpaert slaagde daar gisteren niet meteen in, maar kreeg vandaag een herkansing. Die greep hij met beide handen. De Belgische roeier werd in de lichte skiff tweede in zijn reeks met een tijd van 7'49"86. Goed voor een plaats in de halve finales.

