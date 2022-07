Herentals ontploft! Thuisrijder Wout van Aert wint na-Tourcriterium na sprint met Merlier en Van der Poel

Het stadsbestuur had de bevolking opgeroepen om in het groen naar de wedstrijd te komen. Die boodschap miste zijn doel niet. Vanuit een satelliet was schijnbaar te zien dat Herentals vandaag volledig groen kleurde. Zelfs de koffiekoeken kregen een likje verf.

"Het is heel speciaal om te zien dat iedereen hier in thema is", glunderde thuisrijder Van Aert. "Dit voelt als thuiskomen. Mooi dat ik mijn prestaties in de Tour kan vieren met mijn fans."



Ondanks zijn verkoudheid zakte Van Aert toch af naar Herentals om er nog een laatste wedstrijd af te werken vooraleer hij een rustpauze neemt. Zo maakte hij eerder al bekend dat hij niet zal deelnemen aan de Clasica San Sebastian.

De revelatie van de Tour kon alle steun dus goed gebruiken. En kreeg die ook. "Woutje van Aert, Woutje van Aert, hij gaat het weer doen, want hij is in het groen", moedigden zijn fans hem poëtisch aan.

Het inspireerde de groene man om eens in de aanval te gaan met Daan Soete, een van zijn beste vrienden.

Van je vrienden moet je het hebben. Van Aert liet Herentals nadien helemaal ontploffen toen hij in de eindsprint Mathieu van der Poel en zijn andere makker Tim Merlier aftroefde.