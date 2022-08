Annemiek van Vleuten geniet van haar afterparty: "Wow, het leeft hier ook"

De tweede maandag na de Tour de France strijkt het peloton traditioneel neer in Roosendaal, al is er nu een dubbele bodem, want voor de vrouwen is dit "de eerste maandag" na hun Tour de France.

Marianne Vos trok haar groene trui uit haar Franse koffer, maar Annemiek van Vleuten stond als eindwinnares natuurlijk volop in de schijnwerpers.

"Of het een kort nachtje was? Ik heb geen oog dichtgedaan", verklapte ze bij de Brabantse regionale tv met een stralende glimlach.

"Ik heb 3 uur in mijn bed gelegen na een feestje met mijn Spaanse ploeg. Dat was pas laat begonnen, rond 23 u na alle plichtplegingen."

Van Vleuten vertoefde de voorbije week in haar Franse bubbel en ervaart pas nu hoezeer de Tour ook buiten de Franse grenzen geleefd heeft.

"Hier voel ik pas wat de Tour heeft teweeggebracht. Ik had me helemaal afgesloten van de sociale media, maar nu ik hier ben, denk ik: wow, het leeft hier ook."

"Dit voelt als een afterparty", vertelde het feestvarken nog. "Na mijn ritzege van zaterdag gunde ik me niet de tijd om na te genieten, nu wel. En daar kijk ik naar uit."