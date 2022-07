WK-start in mineur voor de Belgen: Tim Van de Velde en Elise Vanderelst delen in de malaise

clock 05:34 05 uur 34. Dominicaanse Republiek pakt op de valreep goud in de 4x400m mixed relay. Dominicaanse Republiek pakt op de valreep goud in de 4x400m mixed relay

clock 05:06 05 uur 06.

clock 04:54 04 uur 54. Anticlimax voor de VS! Geen droomafscheid voor Allyson Felix. Het Amerikaanse estafetteteam leek nochtans op weg naar goud op de 4x400 mixed relay, maar in de laatste meters viel slotloopster Kennedy Simon helemaal stil. Fiordaliza Cofil bezorgde de Dominicaanse Republiek zo op de valreep de wereldtitel en ook Femke Bol vloog Simon nog voorbij. Knap zilver dus voor Nederland, de VS moet vrede nemen met brons.

clock 04:45 04 uur 45. Afscheid Allyson Felix. Een bijzonder en wellicht ook emotioneel moment straks in de finale van de 4x400 meter mixed relay. De Amerikaanse sprintbom Allyson Felix neemt er in eigen land afscheid van de internationale atletiek. Na een carrière waarin ze maar liefst 7 keer olympisch kampioene werd en ook zo maar even 12 wereldtitels veroverde, houdt de gracieuze atlete het voor bekeken. Zwaait Felix straks af met een laatste gouden medaille?



Na een carrière waarin ze maar liefst 7 keer olympisch kampioene werd en ook zo maar even 12 wereldtitels veroverde, houdt de gracieuze atlete het voor bekeken. Zwaait Felix straks af met een laatste gouden medaille?

clock 04:41 04 uur 41. Aftellen naar finale 4x400 mixed raly. De kwalificaties in het kogelstoten bij de mannen zijn nog aan de gang, maar het is nu toch al uitkijken naar de finale van de 4x400m mixed relay om 4.50 u. De VS komt als titelverdediger én topfavoriet aan de start, maar een garantie op succes is dat niet. Op de Olympische Spelen in Tokio moesten de Amerikanen vorige zomer nog vrede nemen met brons, na Polen en de Dominicaanse Republiek.



De VS komt als titelverdediger én topfavoriet aan de start, maar een garantie op succes is dat niet. Op de Olympische Spelen in Tokio moesten de Amerikanen vorige zomer nog vrede nemen met brons, na Polen en de Dominicaanse Republiek.

clock 04:41 04 uur 41. Elise Vanderelst: “Een slechte prestatie, ik heb hier geen verklaring voor”. Elise Vanderelst: “Een slechte prestatie, ik heb hier geen verklaring voor”

clock 04:37 04 uur 37.

clock 04:30 04 uur 30. Fred Kerley zorgt voor hoogtepunt op eerste WK-dag. Fred Kerley zorgt voor hoogtepunt op eerste WK-dag

clock 04:28 04 uur 28. Ook Coleman is er klaar voor. Twee toppers in de 6e reeks van de 100m met de Canadees Andre De Grasse, brons op de Spelen van Tokio, en uittredend wereldkampioen Christian Coleman. Het is Coleman die de Amerikaanse dominantie nog eens in de verf zet. Hij opent pijlsnel en bolt dan uit naar winst in 10"08. De Grasse is 2e in 10"12.

clock 04:12 04 uur 12. Jacobs overtuigt niet. Er stonden heel veel vraagtekens bij Marcell Jacobs voor dit WK en de olympische kampioen slaagt er niet in om die weg te nemen. De door blessures geplaagde Italiaan wordt 2e in zijn reeks in 10"04, na de Jamaicaan Oblique Seville. Goed genoeg om de halve finales te halen, maar overtuigend was dit allerminst.

clock 04:09 04 uur 09. Amerikanen pakken uit op de 100 meter. Zijn we op weg naar een Amerikaans podium op de 100 meter? Marvin Bracy won de eerste reeks in 10"05, Fred Kerley imponeerde in de tweede reeks met winst in 9"79 en ook Trayvon Bromell zegevierde in zijn reeks in 9"89.

clock 03:59 03 uur 59. Kerley geeft meteen visitekaartje af. Wat een entree van Fred Kerley op dit WK! De snelste man van het seizoen maakt meteen indruk in zijn reeks en wint in een absolute toptijd van 9"79. Amper 3 honderdste seconde boven zijn persoonlijk record dat hij vorige maand liep, ook al in Eugene.

clock 03:50 03 uur 50. Reeksen 100 meter. Het is tijd voor de reeksen van de 100m bij de mannen. Fred Kerley is de man om naar uit te kijken, hij loopt in de tweede reeks. De Amerikaan maakte pas vorig jaar de overstap van de 400 meter en pakte op de Olympische Spelen in Tokio meteen zilver op het koningsnummer. Toen verrassend de snelste: Marcell Jacobs. Sinds zijn olympische titel kwam de Italiaan nog amper in actie door blessures en maagproblemen. Het is maar de vraag of hij een medaillekandidaat is. Jacobs loopt in de vierde reeks.



Toen verrassend de snelste: Marcell Jacobs. Sinds zijn olympische titel kwam de Italiaan nog amper in actie door blessures en maagproblemen. Het is maar de vraag of hij een medaillekandidaat is. Jacobs loopt in de vierde reeks.

clock 03:47 03 uur 47.

clock 03:42 03 uur 42. Chinese dominantie in het kogelstoten. Geen verrassingen in de kwalificaties van het kogelstoten bij de vrouwen. Olympisch kampioene en tweevoudig wereldkampioene Lijiao Gong zette daar de beste prestatie neer. Met een worp van 19,51m stootte de Chinese overtuigend door naar de finale.

clock 03:41 03 uur 41. Tim Van de Velde: “Linkervoet omgeslagen en dan werd het moeilijk”. Tim Van de Velde: “Linkervoet omgeslagen en dan werd het moeilijk”

clock 03:40 03 uur 40. Openingsdag in mineur voor de Belgen. Elise Vanderelst is uiteindelijk niet verder geraakt dan de 35e plaats in de einduitslag, op een totaal van 42 deelnemers. Met 4'10"45 bleef ze dan een eind boven haar persoonlijk record van 4'02"63. Het WK atletiek is zo in mineur gestart voor de Belgen. Hoogspringer Thomas Carmoy en hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries overleefden de kwalificaties niet, het 4x400 gemengde estafetteteam strandde in de reeksen en ook Tim Van de Velde kon niet doorstoten op de 3.000m steeple.



clock 03:23 03 uur 23. Elise Vanderelst overleeft de reeksen van de 1.500m niet. Elise Vanderelst overleeft de reeksen van de 1.500m niet

clock 03:17 03 uur 17. Het moet al heel raar lopen om nog door te stoten voor Elise Vanderelst. Dat is onmogelijk. Ook voor haar eindigt het net als voor de andere Belgen in de eerste ronde. Toch een ontgoocheling. Marc Willems.