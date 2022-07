Italiaan Massimo Stano kraait bijna te vroeg victorie, maar pakt nipt goud op de 35 km snelwandelen

clock 02:01 02 uur 01. Lepage leidt de dans na 8 onderdelen. Kevin Mayer en Zachery Ziemek hebben uiteindelijk met een sprong over 5,40 meter de beste prestatie neergezet van alle tienkampers in het polsstokspringen. Pierce Lepage kwam niet hoger dan 5 meter, maar blijft wel aan de leiding.De Canadees heeft nu 7337 punten. De Amerikaan Zachery Ziemek is tweede met 7256 punten, Kevin Mayer springt naar de derde plek met 7251 punten. . Lepage leidt de dans na 8 onderdelen Kevin Mayer en Zachery Ziemek hebben uiteindelijk met een sprong over 5,40 meter de beste prestatie neergezet van alle tienkampers in het polsstokspringen. Pierce Lepage kwam niet hoger dan 5 meter, maar blijft wel aan de leiding.De Canadees heeft nu 7337 punten. De Amerikaan Zachery Ziemek is tweede met 7256 punten, Kevin Mayer springt naar de derde plek met 7251 punten.

clock 25-07-2022 25-07-2022.

clock 23:30 23 uur 30. Mayer en Ziemek leggen de lat in Groep A. De Fransman Kevin Mayer en de Amerikaan Zachery Ziemek hebben de polsstoksessie van groep A afgesloten op een hoogte van 5 meter en 40 centimeter. Kevin Mayer kende geen vliegende start deze tienkamp, maar schoof gisteren op naar een vierde plaats. Deze sprong zou hem alsnog een podiumplek kunnen opleveren. Groep B is momenteel aan de gang, maar het schema hinkt wat achterop.

clock 21:44 21 uur 44. Krak! Tsjechische tienkamper breekt zijn polsstok. Krak! Tsjechische tienkamper breekt zijn polsstok

clock 21:09 21 uur 09. Wissel van de wacht. De tienkampers zetten een punt achter het discuswerpen en maken zich klaar voor het polsstokspringen, het laatste onderdeel van dit ochtendblok. Canada huilde gisteren na de blessure en opgave van de onfortuinlijke Damian Warner, maar Pierce Lepage heeft de fakkel overgenomen met een persoonlijk discusrecord. Zo grijpt hij ook de leiding met 6.427 punten. Ayden Owens-Delerme staat op 118 punten. Ook Kevin Mayer is nog niet uitgeteld en schuift op naar de 4e plaats.

clock 21:05 21 uur 05. TV-kijkers komen nog even aan hun trekken op Canvas. In een zonovergoten Eugene kijken we naar het discuswerpen, het 7e nummer van de tienkamp.

clock 19:59 19 uur 59. Op Belgische inbreng moeten we dus wachten tot vannacht, de tienkamp bij de mannen dendert voort. Ook op de 110 meter horden doet leider Ayden Owens-Delerme het prima. . Op Belgische inbreng moeten we dus wachten tot vannacht, de tienkamp bij de mannen dendert voort. Ook op de 110 meter horden doet leider Ayden Owens-Delerme het prima.

clock 17:45 17 uur 45. Italiaanse snelwandelaar juicht bijna te vroeg, Japanner is diep teleurgesteld met 2e plaats. Italiaanse snelwandelaar juicht bijna te vroeg, Japanner is diep teleurgesteld met 2e plaats

clock 17:41 17 uur 41. Italiaan Stano feest nog bijna te vroeg. De 35 kilometer snelwandelen heeft Italiaans goud opgeleverd, de eerste titel van dit WK. Massimo Stano won de uitputtingsslag. De Italiaanse olympische kampioen waande zich met zijn eindsprint zegezeker en nam al een Italiaanse vlag uit het publiek aan, maar hij moest nog flink op zijn tellen passen. De eindsprint van de Japanner Masatora Kawano was puik, maar hij strandde op een seconde en viel meteen na de finish ontgoocheld op de grond. De Zweed Perseus Karlström vervolledigde het podium.

clock 15:09 15 uur 09. 20 en 35 km. De Japanner Toshikazu Yamanishi won de 20 km snelwandelen, voor zijn landgenoot Koki Ikeda. Het brons ging naar de Zweed Perseus Karlström. Bij de vrouwen leverde de 20 km en 35 km dezelfde winnares op: Kimberly Garcia Leon uit Peru.



Bij de vrouwen leverde de 20 km en 35 km dezelfde winnares op: Kimberly Garcia Leon uit Peru.

clock 15:05 15 uur 05.

clock 14:59 14 uur 59. Tienkamp 's ochtends. In de laatste ochtendsessie krijgen we nog 3 disciplines van de 10-kamp bij de mannen. De 110 meter horden om 18.35 uur, de discus om 19.30 uur en de polsstok om 21.15 uur. Vanaf 2.05 uur Belgische tijd begint dan de avondsessie met de laatste finales (polsstok mannen, verspringen vrouwen, 100m horden vrouwen, 800m vrouwen, 5.000m mannen, 4x400 m/v met Tornados en Cheetahs) en de ontknoping van de tienkamp.



Vanaf 2.05 uur Belgische tijd begint dan de avondsessie met de laatste finales (polsstok mannen, verspringen vrouwen, 100m horden vrouwen, 800m vrouwen, 5.000m mannen, 4x400 m/v met Tornados en Cheetahs) en de ontknoping van de tienkamp.

clock 14:59 14 uur 59. 35 km snelwandelen voor mannen om 6.15 uur lokale tijd. We zijn toe aan de tiende en laatste dag van het WK atletiek in Eugene, Oregon, VS. De ochtendsessie begint extra vroeg met de 35 km snelwandelen voor mannen. Daar om 6.15 uur, bij ons is dat 15.15 uur. Om 18.35 uur Belgische tijd doen we voort met het vervolg van de 10-kamp bij de mannen. Volg het hier - met livestream - exclusief voor de site.



Om 18.35 uur Belgische tijd doen we voort met het vervolg van de 10-kamp bij de mannen. Volg het hier - met livestream - exclusief voor de site.