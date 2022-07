Belgische mixed relay-ploeg plaatst zich niet voor finale, ook hoogspringer Thomas Carmoy uitgeschakeld

clock 22:00 22 uur . Camille Laus: "Ik ben erg teleurgesteld". Camille Laus: "Ik ben erg teleurgesteld"

clock 21:44 21 uur 44. Vanesa Sterckendries komt het stadion in Eugene binnen. Zij mag straks voor een Belgische primeur zorgen op het WK atletiek.

clock 21:00 21 uur . Mixed Relay: "Staan hier met dubbel gevoel".

clock 20:52 20 uur 52. Mixed relay-ploeg wordt 7e. Het kwartet Belgische lopers heeft zich niet geplaatst voor de finale van de 4x400m relay. Ze werden slechts 7e in hun reeks en zijn uitgeschakeld. De logische top 3: VS, Nederland en Polen, bleef ver voor de Belgen. Hun tijd van 3'16"01 is teleurstellend.

clock 20:45 20 uur 45. Thomas Carmoy: "Geweldig om hier te zijn".

clock 20:40 20 uur 40. Thomas Carmoy niet naar finale. Thomas Carmoy raakt niet over 2m28 en staat voorlopig op een 17e plek gerangschikt. De Belg zal dus niet aantreden in de finale. Bijna leek het erop dat olympisch kampioen Tamberi er ook niet zou bij zijn, maar hij raakte alsnog over 2m28 bij zijn derde poging.

clock 20:15 20 uur 15. Carmoy zal over de 2m28 moeten gaan, wil hij zich bij de beste 12 scharen. Commentator Marc Willems.

clock 20:08 20 uur 08. Thomas Carmoy gaat bij zijn derde poging op 2m25 dan toch over de lat! Een seizoensbeste voor de Belg.

clock 20:07 20 uur 07. Carmoy in moeilijkheden? Thomas Carmoy miste een poging op 2m21 en ook op 2m25 kan onze landgenoot niet over de lat springen. Om zich rechtstreeks te kwalificeren moet de Belg over 2m30 of zich bij de top 12 weten te scharen in groep A.

clock 20:00 20 uur . Alexander Doom opent 4x400m mixed relay. Terwijl Thomas Carmoy zich probeert te kwalificeren op het hoogspringen, is de startvolgorde van de Belgische mixed relay bekendgemaakt. Alexander Doom is de openingsloper en geeft de stok door aan Camille Laus. Christian Iguacel neemt over en slotloper Helena Ponette moet de Belgen over de streep trekken.

clock 14:26 14 uur 26. Noor Vidts met vertrouwen naar zevenkamp.

clock 11:40 11 uur 40. Coach Oliva: "Vidts heeft alle stappen doorlopen".

clock 11:10 11 uur 10. Vetter: "Ik heb heel veel zin in dit WK".

clock 11:01 11 uur 01. Vidts: "Vooral genieten en bij elke proef mijn uiterste best doen".

clock 08:49 08 uur 49. Van de Velde: "Ik kan alleen maar verrassen". Tim Van de Velde leeft zonder druk toe naar zijn eerste deelname aan een wereldkampioenschap atletiek. Met de 39e tijd van de 44 deelnemers op de 3.000 meter steeple vindt de 22-jarige Belg dat hij in Eugene niets te verliezen heeft. "Het feit dat ik hier zonder druk aankom is zeker een voordeel want ik ben echt ontspannen. Ik denk dat ik met deze mentaliteit nog beter kan presteren. Ik kan mezelf alleen maar verrassen, mentaal is dat makkelijker."