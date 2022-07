Thomas Detry zet knappe top 10-plaats neer in sterk bezette Scottish Open, Amerikaan Schauffele triomfeert

clock 21:43 De Amerikaan Xander Schauffele schoot de hoofdvogel af. 21 uur 43. De Amerikaan Xander Schauffele schoot de hoofdvogel af.

clock 21:42 21 uur 42. Amerikaan Schauffele viert 4e overwinning in een jaar. Na een knappe vierdaagse was het uiteindelijk Xander Schauffele die als winnaar uit de bus kwam op de Renaissance golfbaan in het Schotse North Berwick. De Amerikaan kwam op het einde van het toernooi uiteindelijk uit op een totaal van 273 slagen. Vooral zijn 2e ronde (65 slagen) en 3e ronde (66 slagen) zorgden ervoor dat Schauffele steevast bovenaan het klassement kampeerde. De 28-jarige golfer sloot zijn Scottish Open uiteindelijk af met een ronde van 70 slagen, waardoor hij op het einde een balans van 7 onder par overhield. . Amerikaan Schauffele viert 4e overwinning in een jaar Na een knappe vierdaagse was het uiteindelijk Xander Schauffele die als winnaar uit de bus kwam op de Renaissance golfbaan in het Schotse North Berwick. De Amerikaan kwam op het einde van het toernooi uiteindelijk uit op een totaal van 273 slagen. Vooral zijn 2e ronde (65 slagen) en 3e ronde (66 slagen) zorgden ervoor dat Schauffele steevast bovenaan het klassement kampeerde. De 28-jarige golfer sloot zijn Scottish Open uiteindelijk af met een ronde van 70 slagen, waardoor hij op het einde een balans van 7 onder par overhield.



clock 21:31 21 uur 31. Detry eindigt in de top 10. Thomas Detry liet op de slotdag van de Scottish Open - net zoals gisteren - een ronde van 69 slagen optekenen. Geen verkeerde prestatie, want daarmee eindigt onze landgenoot in extremis dan toch nog in de top 10. Detry putte een knappe eagle en birdie, maar moest ook nog genoegen nemen met twee bogeys. Samen met de Zuid-Afrikaan Burmester, de Deen Hojgaard, de Australiër Smith en de Amerikanen Smalley en Spieth klokte de Belg na 4 ronden uiteindelijk af op 2 onder par. . Detry eindigt in de top 10 Thomas Detry liet op de slotdag van de Scottish Open - net zoals gisteren - een ronde van 69 slagen optekenen. Geen verkeerde prestatie, want daarmee eindigt onze landgenoot in extremis dan toch nog in de top 10. Detry putte een knappe eagle en birdie, maar moest ook nog genoegen nemen met twee bogeys. Samen met de Zuid-Afrikaan Burmester, de Deen Hojgaard, de Australiër Smith en de Amerikanen Smalley en Spieth klokte de Belg na 4 ronden uiteindelijk af op 2 onder par.

clock 21:53 21 uur 53. Olympische kampioen op kop. De Scottish Open is een van de toernooien die zowel door de Europese DP World Tour als door de Amerikaanse PGA Tour wordt georganiseerd. Daardoor zijn er ook veel (sterke) Amerikanen van de partij in Schotland. Een van die Amerikanen, Xander Schauffele, staat na 3 ronden op kop. De regerende olympische kampioen telt twee slagen voorsprong op de Spanjaard Rafael Cabrera Bello. Met drie slagen meer dan Schauffele volgen de Engelsman Jordan Smith en de Amerikanen Jordan Spieth en Ryan Palmer. . Olympische kampioen op kop De Scottish Open is een van de toernooien die zowel door de Europese DP World Tour als door de Amerikaanse PGA Tour wordt georganiseerd. Daardoor zijn er ook veel (sterke) Amerikanen van de partij in Schotland.

clock 21:51 21 uur 51. Detry maakt nog wat plaatsen goed. Met een derde ronde van 69 slagen heeft Thomas Detry zich van de twintigste naar de zeventiende plaats gegolfd in de Scottish Open, die plaatsvindt op de Renaissance golfbaan in het Schotse North Berwick. De 29-jarige Detry, die vorig jaar beslag kon leggen op de tweede plaats, putte drie birdies weg en moest twee bogeys op zijn scorekaart schrijven. Zondag kan onze landgenoot nog een gooi doen naar een plaats in de top 10. . Detry maakt nog wat plaatsen goed Met een derde ronde van 69 slagen heeft Thomas Detry zich van de twintigste naar de zeventiende plaats gegolfd in de Scottish Open, die plaatsvindt op de Renaissance golfbaan in het Schotse North Berwick. De 29-jarige Detry, die vorig jaar beslag kon leggen op de tweede plaats, putte drie birdies weg en moest twee bogeys op zijn scorekaart schrijven. Zondag kan onze landgenoot nog een gooi doen naar een plaats in de top 10.

clock 21:39 21 uur 39. Detry springt 69 plaatsen naar 20 na rondje in 67. Thomas Detry is van de 89e naar de 20e plaats opgerukt met een tweede ronde in 67 slagen. Onze 29-jarige landgenoot, die vorig jaar net naast de overwinning greep, putte 4 birdies en 1 eagle weg, waartegen hij 3 bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met zijn ronde van 3 onder par, een van de betere ronden van de dag, telt Detry 7 slagen meer dan de Amerikaan Cameron Tringale, die de leiding waarneemt en 3 slagen beter af is dan zijn landgenoten Gary Woodland en Doug Ghim. . Detry springt 69 plaatsen naar 20 na rondje in 67 Thomas Detry is van de 89e naar de 20e plaats opgerukt met een tweede ronde in 67 slagen. Onze 29-jarige landgenoot, die vorig jaar net naast de overwinning greep, putte 4 birdies en 1 eagle weg, waartegen hij 3 bogeys op zijn kaart moest schrijven.



clock 21:35 21 uur 35. Hole-in-one. De Engelsman Jordan Smith lukte op de zeventiende hole, een 166 meter lange par-3, een hole-in-one. Dat leverde hem en zijn caddy een auto op. . Hole-in-one De Engelsman Jordan Smith lukte op de zeventiende hole, een 166 meter lange par-3, een hole-in-one.



clock 21:41 21 uur 41. Slechte start van Detry. Met een eerste ronde van 73 slagen, drie over par, is Thomas Detry niet verder geraakt dan een gedeelde 89e plaats na dag 1 in Schotland. Detry, die vorig jaar in een play-off zijn meerdere moest erkennen in de Zuid-Koreaan Lee Min-woo, putte op zijn vierde hole een birdie weg. Op zijn volgende elf holes moest hij echter drie bogeys en een dubbele bogey incasseren, waarna hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van drie over par telt Detry in de tussenstand twaalf slagen meer dan Cameron Tringale die een foutloos parcours liep van 61 slagen, negen onder par. . Slechte start van Detry Met een eerste ronde van 73 slagen, drie over par, is Thomas Detry niet verder geraakt dan een gedeelde 89e plaats na dag 1 in Schotland.



