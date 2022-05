Biniam Girmay: "Ik voel me beter en ben blij dat ik geen gevolgen zal overhouden"

Girmay schreef geschiedenis door als eerste zwarte Afrikaan een Girorit te winnen, maar de podiumceremonie na de 10e etappe liep fout af. Door een bloeding in zijn voorste oogkamer kon hij daags nadien niet meer starten.



De 22-jarige Eritreeër onderging gisteren in ons land extra medische onderzoeken, die de renner en de ploeg geruststelden. "Ik voel me beter. Ik ben blij dat er geen verdere gevolgen zijn", vertelde een opgeluchte Girmay.



"Ik wil de dokters en mijn team bedanken voor de steun. Ik hoop snel weer wedstrijden te kunnen rijden. Nu ga ik nog even rusten in Asmara (de hoofdstad van Eritrea, red.)." Waar hij weer in competitie treedt, is niet bekend. De Tour staat normaal niet op zijn programma.



Girmay stapte nog niet terug op de fiets, maar dat zal voor de komende dagen zijn. Hij moest een 10-tal dagen de fiets aan de kant laten. Ondertussen blijft hij de koers volgen. "Ik ben blij met het succes van mijn ploeg in de Giro." Gisteren won Jan Hirt de zware bergrit over de Mortirolo, de 2e zege van Intermarché-Wanty-Gobert in deze Giro.