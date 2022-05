Een week na kurkincident: "Blijvende schade aan oog van Girmay lijkt uitgesloten"

Het is exact een week geleden dat Biniam Girmay een historische zege boekte in de Giro, maar ook de kurk van een proseccofles in zijn linkeroog kreeg. Fietsen op professioneel niveau was daarna tijdelijk onmogelijk. Zeven dagen later is de dokter van Intermarché - Wanty -Gobert gelukkig gerustgesteld over de toekomst.