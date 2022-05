Onherkenbaar Team Antwerp laat zich verrassen door club uit Mongolië

clock 11:51

11 uur 51. Team Antwerp verliest tweede wedstrijd. Team Antwerp heeft de goede lijn van in de eerste wedstrijd niet kunnen doortrekken tegen Sansar uit Mongolië. De Belgen, het tweede reekshoofd in Manilla, acteerden onherkenbaar en misten heel veel shots. De Mongoliërs profiteerden om weg te snellen in het slot van de wedstrijd: 13-21. Door de verrassende nederlaag zijn Vervoort en co. plots niet meer zeker van een plaats in de volgende ronde. Door het grote puntenverschil zou het wel eens kunnen zijn dat Melbourne nog over Team Antwerp wipt naar de tweede plaats. De Australiërs moeten dan wel hun wedstrijd winnen tegen Sansar. .