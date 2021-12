Dries Mertens, ook na 30 juni 2022 nog bij Napoli? "Lager loon en geen beslissing voor de lente"

Het was enkele maanden muisstil rond Dries Mertens (34), maar de Rode Duivel scoort de jongste matchen weer aan de lopende band bij Napoli. Zijn schouderblessure na het EK van deze zomer is vergeten, al is Mertens lang niet zorgenvrij. Het contract van "Ciro" loopt op 30 juni 2022 af. Hoe diep is het water tussen Napoli en de publiekslieveling?

Een doelpunt in de nederlaag tegen Inter, 2 rozen in de ruime zege tegen Lazio en een goal in het gelijkspel bij Sassuolo gisteren: Dries Mertens heeft zijn neus voor goals helemaal teruggevonden. Het voetbalseizoen 2021-2022 was tot voor enkele weken nochtans geen hoogvlieger voor Mertens, die na het EK aan zijn schouder werd geopereerd. Mertens kon bij zijn terugkeer niet meteen aanspraak maken op veel speelminuten: zijn team was een geoliede machine geworden en in de spits maakte Victor Osimhen indruk. Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Osimhen ligt enkele maanden in de lappenmand, Mertens is de ideale doublure. Gedreven - zo nemen we toch aan - door het nakende vaderschap en gebeten om te bewijzen dat zijn verhaal bij Napoli ook na 30 juni 2022 nog één of meer hoofdstukken verdient.

Dries Mertens scoorde gisteren opnieuw:

Clausule voor extra jaar

Het is geen nieuw gegeven dat Dries Mertens, hoe geliefd hij ook is in Zuid-Italië, op het veld moet knokken voor een contractverlenging. In 2017 en 2020, de einddatums van zijn vorige overeenkomsten, zat Mertens ook lange tijd in de wachtkamer. Na maandenlange speculaties en geflirt met onder meer Chelsea en Inter verlengde Mertens in juni 2020 voor twee jaar bij de club van zijn hart. "Onze liefde is voor eeuwig", verklaarde de Napolitaanse adoptiezoon toen. Op papier hoeft die eeuwige liefde niet te stoppen op 30 juni, want destijds werd er in de contractonderhandelingen een optie voor een extra jaar toegevoegd. Napoli, momenteel competitieleider in de Serie A, zou het dossier niet al te complex kunnen maken door de bevestigingsknop van de clausule in te drukken, maar in het voetbal is een eenvoudige oplossing niet altijd de meest geprefereerde handelswijze.

Zo kondigde Dries Mertens zijn contractverlenging in 2020 aan:

Club wil contracten afromen: "Geen 4,8 miljoen euro meer"

"Dries Mertens wil blijven. Dat heeft hij zondag na de match nog duidelijk gezegd", vertelt Maurizio Nicita, als journalist bij La Gazzetta dello Sport kind aan huis bij de nummer 1 van de Serie A. "In zijn contract staat inderdaad een clausule: het kan verlengd worden voor één jaar aan dezelfde voorwaarden, 4,8 miljoen euro netto per jaar." Dat contract werd destijds onderhandeld tijdens de pandemie - een zeer geslaagde deal - maar nu liggen de kaarten anders. Volgens de Gazzetta-watcher is Napoli al bij al gezond, maar: "Dat bedrag willen ze niet meer betalen. Niet alleen aan Mertens, aan niemand." "Er zijn ook problemen rond de eventuele contractverlenging van Lorenzo Insigne, ook al een boegbeeld. De club wil zijn salaris verlagen, maar er is nog geen akkoord. Die afroming kan een probleem worden." "Ik verwacht dat er voor de lente geen oplossingen zullen zijn. Pas dan zal Napoli weten of het zich kwalificeert voor de Champions League. Als dat het geval is, dan is er natuurlijk extra budgettaire ruimte."

"Er zal over cijfers gepraat worden"

De toekomst van Lorenzo Insigne kan ook het lot van Dries Mertens bepalen. "Insigne is 30 jaar, Mertens 34. Mocht Insigne vertrekken, dan kan dat de kansen van Mertens om te blijven vergroten." "Ze hebben niet volledig dezelfde rol, maar Napoli zal normaal toch 1 ervaren speler willen behouden in plaats van hen allebei kwijt te spelen." Maurizio Nicita benadrukt ook de datum van de vorige verlenging: 17 juni, net voor dat contract afliep en Mertens dus als vrije speler elders had kunnen tekenen. "Dries heeft toen gesproken met Inter, maar hij wilde altijd blijven bij Napoli. Uiteindelijk was er een akkoord met voorzitter Aurelio De Laurentiis. Het kan dus weer dezelfde kant opgaan." "Nogmaals, voor de lente zal Napoli geen knopen doorhakken. Zijn leeftijd lijkt alleszins geen probleem, zeker als hij zo blijft spelen." "Dries doet het momenteel echt goed. Na zijn operatie oogt hij rustiger, vooral mentaal. Hij leek lange tijd schrik te hebben om de duels aan te gaan, maar fysiek is alles nu in orde." "Zijn toekomst kan dus bij Napoli liggen, maar ze zullen alles goed onderzoeken. Eén ding is zeker: er zal over cijfers gepraat worden. En Mertens zal altijd een waarde hebben bij deze club. Hij maakt deel uit van de geschiedenis."

