Cavendish en Hansen schuiven zwaar onderuit, Brit stelt vrouw (en het publiek) gerust

Cavendish en Hansen waren kansloos bij het domino-effect na de slingerbeweging. Terwijl Hansen vrij snel op zijn benen stond, moest Cavendish langer bekomen.

Zijn echtgenote en kindjes zaten in de tribune en maakten zich zorgen, maar toen ze richting de catacomben trokken, kwam Cav recht.

Met enkele handgebaren stelde hij iedereen gerust, maar een mankende Cavendish begreep dat zijn zesdaagse iets vroeger beëindigd was. Met enkele kushandjes nam hij afscheid van het publiek.

Een halfuurtje later werd hij op een draagbaar weggeleid richting de ziekenwagen. Cavendish leek de fans weer gerust te stellen, maar over eventuele blessures is nog niets geweten.