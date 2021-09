Asterix Avo Beveren sneuvelt in 1e ronde CL volleybal tegen Olympiakos

Asterix Avo Beveren had zich dit seizoen ingeschreven in de Champions League, om zijn vele - vaak jeugdige - spelers ook te laten proeven van het hoogste niveau van het volleybal.

Met Olympiakos had Asterix het wel niet getroffen bij de loting. In 2018 wonnen de Grieken nog de Europese Challenge Cup, in 2020 bereikte het de halve finale voor die competitie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd.

Toch kon Asterix in de heenmatch in Griekenland de schade tot 3-1 beperken, waardoor de mogelijkheid tot een stunt in de return er nog altijd in zat. Asterix verloor de eerste set, maar won de tweede overtuigend met 25-14.

Dat bleek uiteindelijk slechts een korte opflakkering. Na 25-18-winst in de 3e set was Olympiakos al zegezeker, maar het won ook nog de slotset met 25-20.

Asterix mag na deze uitschakeling wel zijn weg voortzetten in de CEV Cup.