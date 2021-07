VIDEO: Japanse judoka wurgt tegenstandster buiten bewustzijn op weg naar goud

In de vrouwencompetitie tot 70 kilogram rekende de Japanse Chizuru Arai in de finale relatief simpel af met de Oostenrijkse Michaele Polleres, die na een waza-ari geen passend antwoord meer vond.

Veel spectaculairder dan die eindkamp was de halve finale tussen Arai en de Russiche Madina Taimazova. De Russin vatte de kamp aan met een blauw oog zo groot als een golfbal (dat ze in haar kwartfinale opgelopen had), maar slaagde er toch in om meer dan een kwartier weerwerk te bieden.

Beide judoka's moesten al hun energiereserves aanspreken. Ten langen leste hield Arai Taimazova in zo'n onwrikbare wurggreep dat de Russische haar bewustzijn verloor.

Het medisch personeel was bij de pinken en relatief snel was de dappere Taimazova weer opgeknapt. De Russin bekroonde haar immense doorzettingsvermogen een kwartier later zelfs met een bronzen medaille.