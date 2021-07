Geen nieuwe medaille voor Van Snick na ippon in golden score

Geen bronzen medaille voor Charline Van Snick (IJF 7) in het judo. De bronzen medaillewinnares van Londen, toen in de gewichtsklasse tot 48 kg, won haar eerste twee ronden, maar verloor dan in de kwartfinales van de Italiaanse Giuffrida. In de herkansingen, die mogelijk nog kans gaf op een bronzen medaille, verloor ze meteen van de Britse Chelsie Giles.