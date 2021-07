Casse ontwijkt grootste rivalen in Tokio, wel zware loting voor Nikiforov

Matthias Casse, de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 81 kilogram, zag zijn grootste concurrenten in de andere tabelhelft verdwijnen. Zowel de Israëliër Sagi Muki (IJF 2, wereldkampioen 2019, Europees kampioen 2018) als de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 3, vicewereldkampioen) kan Casse dus pas in de finale tegenkomen.

De wereldkampioen begint dinsdag aan zijn jacht op een olympische medaille tegen de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF 33). Daarna zijn de Zweed Robin Pacek (IJF 28) en de Rus Alan Khoebetsov (IJF 8) de meest waarschijnlijke tegenstanders. Als alles goed gaat kan Casse in de halve finales de Turk Vedat Albayrak (IJF 4) treffen.

Jorre Verstraeten (IJF 15) komt zaterdag als eerste Belgische judoka in actie in de klasse tot 60 kilogram. Zijn eerste kamp tegen de Duitser Moritz Plafky (IJF 29) is op papier haalbaar. Maar bij winst volgt een kamp met de Japanner Naohisa Takato (IJF 4), drievoudig wereldkampioen (2013, 2017 en 2018) en bronzenmedaillewinnaar op de vorige Spelen.

Ook voor Toma Nikiforov (-100 kg, IJF 16)) kwam een zware loting uit de bus. Hij neemt het donderdag in zijn eerste kamp op tegen de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF-17). Als hij die horde neemt, is de Portugese wereldkampioen Jorge Fonseca (IJF 2) de volgende tegenstander.



Charline Van Snick (IJF 7), in 2012 nog goed voor brons in Londen, kijkt zondag de Canadese Ecaterina Guica (IJF 28) in de ogen in de klasse tot 52 kg. Daarna volgt mogelijk de Israëlische Gili Cohen (IJF 13) en als ze de kwartfinales bereikt, is de Italiaanse Odette Giuffrida (IJF 4) de meest waarschijnlijke tegenstandster.