Tom Goegebuer ontwerpt zelf een selectiesysteem: "Het steunt antidopingcontrole"

Er is paniek in de wereld van het gewichtheffen. Maandenlang hebben atleten en federaties niets meer vernomen over het selectiesysteem voor de Spelen. Oud-gewichtheffer Tom Goegebuer bleef niet bij de pakken neerzitten en heeft een zelf ontworpen selectiesysteem per e-mail verstuurd naar de internationale federatie en het IOC.

"Sommige gewichtheffers zijn de laatste maanden verdwenen"

"Het loopt al een tijdje fout in het internationale gewichtheffen", vertelt Tom Goegebuer. "Er is een groot schandaal geweest in het bestuur. Als gevolg daarvan zijn mensen ontslagen, maar de mensen die overblijven, slagen er ook niet in om de situatie recht te trekken." "Het IOC heeft al een paar keer gedreigd dat gewichtheffen van het olympisch programma kan worden geschrapt als er niet snel iets verandert. Maar het bestuur blijft dat half negeren."

"Bovendien hebben we al maandenlang geen nieuws gekregen over het selectiesysteem voor de Olympische Spelen. De atleten en de federaties zijn allemaal in paniek. Er zijn al veel selectiewedstrijden geschrapt of uitgesteld." Volgens Goegebuer is er dringend een oplossing nodig met het oog op de Spelen. "Daarom heb ik met een aantal mensen die het oorspronkelijke selectiesysteem op poten gezet hebben, besloten om zelf een systeem te ontwerpen dat de Covid-situatie zoveel mogelijk rechtzet." "Een van de hoofdpunten in het voorgestelde selectiesysteem is een virtueel event dat helemaal op het einde van de selectieperiode (31 mei) ligt. De atleten hoeven geen prestatie te leveren, maar ze moeten zich wel inschrijven." "Volgens het reglement van de internationale gewichtheffederatie moet je 2 maanden voor een event je whereabouts invullen. Dankzij dat virtuele event zou de antidopingcontrole dus mogelijk blijven." "Heel veel atleten zijn de laatste maanden verdwenen. Er zijn ook heel weinig dopingcontroles geweest. Daarom willen we de atleten in ons voorstel verplichten om zich in te schrijven voor het virtuele event. Als ze zich inschrijven, krijgen ze het resultaat dat ze behaald hadden voor de Covid-pauze."

"Hopen op steun van andere federaties en landen"

Antidopincontrole is een belangrijk punt in het selectiesysteem dat Goegebuer ontworpen heeft. "Maar we willen ook dat atleten kunnen deelnemen aan wedstrijden en dat de atleten die niet kunnen deelnemen kans blijven maken op een olympische selectie."

"Het selectiesysteem in het gewichtheffen bestaat uit 3 periodes van telkens 6 maanden. De 1e periode is begonnen in 2018. De meeste atleten hadden al veel resultaten behaald tot in februari vorig jaar. Dus dat gemiddelde van die resultaten is al vrij representatief." "Maar ons zelf ontworpen systeem laat ook toe dat atleten toch nog beter kunnen doen dan het gemiddelde dat ze al hadden. Heeft het voorstel van Goegebuer en co kans op slagen? "We hebben al van verschillende mensen te horen gekregen dat het een fantastisch plan is. Natuurlijk zijn er automatisch een aantal mensen uit het bestuur van de internationale federatie op hun tenen getrapt." "Het kan zijn dat ze helemaal niet willen ingaan op ons voorstel. Maar we hopen op genoeg steun van andere federaties en landen om een systeem te hebben dat aanvaardbaar is voor iedereen en dat vooral de antidoping ondersteunt." "We hebben het voorstel niet alleen gemaild naar de internationale federatie, maar ook naar het IOC. Op die manier willen we wat extra druk zetten."

"Tokio halen is met huidige selectiesysteem heel moeilijk voor Nina Sterckx"