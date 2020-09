Vader Messi sluit verlengd verblijf van zijn zoon bij Barcelona niet uit

Gaat hij weg of niet? Die vraag beheerst de voetbalwereld. Vorige week maakte Lionel Messi bekend dat hij Barcelona gratis wil verlaten, maar de club houdt vast aan een clausule van700 miljoen euro. Vader en makelaar Jorge Messi kreeg vandaag de vraag of zijn zoon volgend seizoen misschien toch nog bij Barcelona te zien zou zijn. Het antwoord was "ja".