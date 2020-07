Ibrahimovic zaait twijfel: "Pensioen? Ik ben nog maar aan het opwarmen"

AC Milan is onder coach Stefano Pioli aan een sterke reeks bezig: het verloor al 11 duels op rij niet meer. Ook steraanvaller Zlatan Ibrahimovic heeft het naar zijn zin in Italië, maar zijn contract loopt deze zomer af.

Het is onduidelijk of de optie in zijn contract voor een jaar extra wordt gelicht, maar Ibrahimovic denkt nog niet aan stoppen. Op Instagram snoert hij de critici de mond.

"Dus je denkt dat ik klaar ben, dat mijn carrière binnenkort afgelopen is? Je kent me niet. Ik heb al mijn hele leven moeten vechten. Niemand geloofde in mij, dus ik moest in mezelf geloven."

"Aan iedereen die denkt dat het afgelopen is met mij, heb ik maar één iets te zeggen: ik ben niet zoals jij, want ik ben jou niet. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En ik ben nog maar aan het opwarmen."