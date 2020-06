Speelt David "The Wall" Goffin het tennistoernooi van de toekomst?

De UTS is een nieuwe tenniscompetitie in Nice (Fra) met 10 spelers. Vijf weekends lang zijn er telkens 10 wedstrijden. Publiek is niet toegelaten, maar de UTS wordt wel uitgezonden in 80 landen.

De spelregels:

Punten verdubbelen of verdrievoudigen

Een serie kaarten of jokers moet voor nog meer plezier zorgen, bijvoorbeeld een kaart die zorgt voor een verdubbeling of verdrievoudiging van een punt, een kaart waarmee een speler meer dan 2 keer na elkaar mag serveren of een kaart die zegt dat de tegenstander maar 1 keer mag serveren, serve-volley moet spelen of het punt in 3 slagen moet afmaken.

Idee van coach Serena Williams

De UTS is een project van Patrick Mouratoglou, eigenaar van de Mouratoglou Academy en coach van Serena Williams. In een virtuele persconferentie legt Mouratoglou uit dat hij het concept heeft gecreëerd omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van het tennis.

"De gemiddelde leeftijd van de tennisfan is 61 jaar", weet hij. "De fans zullen alleen maar ouder worden, want ze zijn heel loyaal."

"Tennis slaagt er maar niet in om jongeren aan te trekken. Daar zijn een aantal redenen voor: er is geen variatie meer in stijlen, er zijn geen persoonlijkheden meer zoals John McEnroe of Jimmy Connors. Iedereen zit in een keurslijf en

worden uitspattingen niet getolereerd."

"Waarom lopen de stadions vol voor bad boys zoals Nick Kyrgios of Benoît Paire? Omdat er met hen altijd iets te beleven valt. Er is te weinig emotie, de matchen zijn te lang en er is te weinig suspens."

Voor Mouratoglou is dit het ideale moment om iets nieuws te proberen, zonder afbreuk te willen doen aan het traditionele tenniscircuit. Op termijn kunnen beide circuits zelfs naast elkaar bestaan.

"Heel veel mensen zullen tegen de UTS zijn en er zelfs niet willen naar kijken", denkt hij. "De fans die niet willen dat er aan de tennistraditie wordt geraakt, staan nu al op hun achterste poten. Dat is oké. Wij willen een sneller tennis voorstellen, met een format dat meer lijkt op een sprint dan op een marathon."