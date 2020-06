Sociale media kleuren zwart uit solidariteit met zwarte gemeenschap: #BlackOutTuesday

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld blijft de wereld beroeren. In de VS en daarbuiten komen mensen op straat om te protesteren, op sociale media regent het steunbetuigingen. Vandaag is er een speciale actie met een zwarte foto die massaal gedeeld wordt door beroemdheden, influencers, merken en personen uit alle maatschappelijke sectoren. Getekend #BlackOutTuesday.