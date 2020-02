Groves draait rollen om en troeft Dainese af in Herald Sun Tour

De jonge Australiër Kaden Groves van Mitchelton-Scott heeft in de 3e rit van de Herald Sun Tour één plaatsje beter gedaan dan in de 1e rit en deze keer de massaspurt wel gewonnen. Op dag 1 was Alberto Dainese nog de beste, net als Groves 21 jaar jong, de Italiaan zag nu zijn wiel. Jai Hindley blijft leider.