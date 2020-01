Valentino Rossi beslist over enkele maanden over zijn toekomst

Eerder deze week verlengde Maverick Vinales zijn contract bij Yamaha en vandaag kondigden de Japanners de komst van de 20-jarige Fransman Fabio Quartararo aan. Aan de jarenlange samenwerking met icoon Valentino Rossi komt dus een einde.

Rossi was sowieso van plan om dit jaar zijn laatste volledig seizoen te racen. Wat hij in 2021 doet, schuift de 40-jarige Italiaan nog even voor zich uit. Eerst wil hij zien of hij nog kan wedijveren met de top in de MotoGP.

Rossi won 7 wereldtitels in de koningsklasse van de motorsport: in 2001, 2002 en 2003 voor Honda, in 2004, 2005, 2008 en 2009 voor Yamaha. In de opstapklasses was hij 2 keer de beste. In 1997 won hij het WK met een 125 cc-motor, in 1999 met een 250 cc-motor, telkens met Aprilia.

Het nieuwe MotoGP-seizoen gaat van start op 8 maart in Qatar.