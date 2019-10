Ex-Sky-arts bekent "leugens": "Maar testosteron was niet voor renner"

Team Sky en British Cycling kwamen de voorbije jaren meermaals onder vuur te liggen in enkele schimmige zaakjes. Zo is er het verhaal over een mysterieus pakketje voor Bradley Wiggins in de Dauphiné van 2011 en was er ook de levering van testosteronpleisters in 2011 op het hoofdkwartier van Sky.

In alle dossiers kwam de naam naar voren van Richard Freeman, toenmalig arts bij de Britse topploeg en de Britse wielerfederatie. In het onderzoek naar de levering testosteron ontkende Freeman met klem dat hij de bestemmeling van het pakketje was, maar die verklaring wordt nu ingetrokken.

Het onderzoek liep meer dan een half jaar vertraging op door gezondheidsproblemen bij Freeman, maar werd vandaag hervat. Dat gebeurde met een verklaring van de verdediging van Freeman, die stelt dat hun cliënt "veel leugens" heeft verkondigd.

Freeman geeft nu toe dat hij de testosteronpleisters besteld heeft, maar ontkent dat die voor een renner dienden. Het pakketje zou voor een medewerker van British Cycling geweest zijn. Freeman werkte tussen 2009 en 2017 bij Sky en de Britse wielerbond.

Het onderzoek bij het tribunaal zal nog een tijdje aanslepen en moet uitmaken of Freeman zijn taken als arts nog kan en mag uitvoeren.