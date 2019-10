Murray: "3 kinderen in 4 jaar, ik moet dringend weer de wereld afreizen om dit onder controle te houden"

Het verhaal van Andy Murray is bekend: na jaren van blessureleed besliste hij begin dit jaar om zich te laten opereren aan zijn heup, ook al kon die operatie het einde van zijn carrière betekenen. Maar 8 maanden later wint hij het toernooi van Antwerpen.

"Ik had nooit verwacht dat ik opnieuw in deze positie zou staan", zei een emotionele Murray. "Ik ben heel gelukkig. Na alles wat ik heb meegemaakt, is dit een van de belangrijkste overwinningen in mijn carrière."

Nu rept Murray zich snel naar zijn hoogzwangere vrouw. "Ik heb binnenkort drie kinderen onder de vier jaar. In de jaren dat ik niet kon spelen op de ATP-Tour is mijn gezin alleen maar groter geworden", lachte de Brit. "Ik moet dringend weer de hele wereld afreizen zodat we dit onder controle kunnen krijgen."