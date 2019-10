Lierse Kempenzonen zet trainer Rocky Peeters op de keien

De stoel van Rocky Peeters bij Lierse Kempenzonen was al een tijdje aan het wankelen. De club kon in 7 wedstrijden nog maar één keer winnen en is momenteel de hekkensluiter in Eerste Amateur. Dinsdagavond gaf het bestuur het definitieve zetje: Rocky Peeters moet opkrassen. Dirk Gyselinckx is zijn opvolger.

"Dirk was al regelmatig betrokken in de werking van het A-elftal en is een man van het huis. Samen met de spelers, de andere leden van de technische staff en de technische coördinator richten zij zich vanaf morgen voor 100% op het vervolg van de competitie, met de wedstrijd van zaterdag op Charleroi als eerste afspraak", klinkt het.