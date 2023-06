ZLM Tour: andere sprinters zijn maatje te klein voor Arvid de Kleijn

Arvid de Kleijn was jarenlang een sprinter van de tweede rij, maar bij het Tudor van Fabian Cancellara komt hij dit jaar helemaal tot ontbolstering.



Milaan-Turijn en een ritzege in de Boucles de la Mayenne voegde hij in 2023 al aan zijn palmares toe, daar komt nu een eerste profzege op Nederlandse bodem bij.



Door waaiers leek het er aanvankelijk niet op dat we een massasprint zouden krijgen, maar toen de wind ging liggen, kwam alles toch weer samen.



Bij Jumbo-Visma deed ze er alles aan om leider Olav Kooij ook richting een eerste zege in deze ZLM Tour te leiden. Maar in de finale draaide het in de soep, net als bij jongens als Mark Cavendish en Sam Welsford.



We kregen een atypische sprint, waarbij De Kleijn de winnaar van gisteren, Jakub Mareczko, zijn achterwiel liet zien.



Kooij heeft dan wel niet gewonnen, hij heeft nog altijd een mooie buffer op Nils Eekhoff met het oog op de vlakke slotetappe.