LIVE: Hoe doet sterke Belgische drietand het bij het WK voor junioren mannen?

Andrew August start niet. De renners trekken zich op gang voor de start van het 2e WK op de weg van de dag. Dat doen ze zonder Andrew August, de Amerikaanse schaduwfavoriet gaat niet van start door ziekte.

Natte Schotse wegen. Het is uiteraard geen verrassing dat het regent in Schotland, alleen komt die wel erg ongelegen voor de junioren. Tegen het einde van de koers bij de vrouwen begon het al stevig te regenen. Zo zullen de junioren mannen waarschijnlijk heel de wedstrijd over natte wegen moeten afwerken. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen op deze bochtige omloop, zeker met een heel peloton erover.

De renners staan stilaan allemaal klaar aan de start op George Square in Glasgow. Over enkele minuten is het zover en beginnen de junioren mannen aan hun WK. De grootste afwezigen bij de sterke blokken van 5 zijn trouwens toch traditionele wielerlanden als Spanje, Zwitserland en Australië. Zij moeten het met 4 renners doen bij de junioren. Opvallend is trouwens de aanwezigheid van maar liefst 5 Algerijnen aan de start. Bij de elite mannen moeten ze het met slechts 2 stuks zien te rooien.

Nog meer kapers op de kust. De Duitsers zullen hun juniorentitel hopen te verlengen, al hebben ze niet de topfavoriet in de rangen zoals vorig jaar. Het zal van hun sterke vijftal in de breedte moeten komen. Bij de thuisploeg is Ben Wiggins de meest in het oog springende naam, uiteraard de zoon van Bradley Wiggins. Met Tomos Pattinson hebben de Britten ook nog de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de junioren in de rangen. Tot slot is ook Erazem Valjavec het vermelden waard, al is het maar omdat ook hij de zoon is van een bekende ex-prof, namelijk de Sloveen Tadej Valjavec. Zijn zoon Erazem was de voorbije maand goed op dreef op Belgische bodem.

Wie moeten de Belgen in de gaten houden? De Belgen pakken dus uit met de sterke drietand Sentjens, De Schuyteneer en Widar bij de junioren. 2 snelle mannen en een solist, een voorbode voor de drietand van bij de mannen elite? Bij de junioren oogt vooral het blok van de Fransen indrukwekkend met goudhaantje Paul Seixas (amper 16 jaar jong) en Matys Grisel (winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren). Vanuit Deense hoek is het opletten voor de sterke beren Theodor Storm en Patrick Boje Frydkjaer. Ook de Noor Jorgen Nordhagen, eindwinnaar van de gerenommeerde Vredeskoers, is een gevaarlijke klant. Andrew August, de nummer 2 uit de Vredeskoers, is de vooruitgeschoven pion bij de Amerikanen. Voor eigen volk eindigde Oscar Chamberlain vorig jaar 19e op het WK bij de junioren, maar de Australiër heeft dit seizoen ferme stappen gezet.

Zo was het vorig jaar. De Duitser Emil Herzog en de Portugees Antonio Morgado maakten er een koers van om duimen en vingers bij af te likken. In een prangende sprint met 2 haalde Herzog het net voor zijn compagnon, een kleine minuut daarachter werd Vlad Van Mechelen knap 3e. Dat trio maakte dit seizoen de overstap naar de beloften, het is dus tijd voor een logische wissel van de wacht. Krijgen we opnieuw een spektakelstuk te zien waarin de koers geen seconde stil valt? Het is heel goed mogelijk van wel.

De landen in de top 10 van de UCI-landenrangschikking mogen 5 renners aan de start brengen hier. Voor de landen van plaats 11 tot 15 komt het op 4 renners, die van 16 tot 25 op 3. Alle andere landen starten met maximaal 2 renners. Ook de Belgen starten met 5, met snelle mannen Steffen De Schuyteneer en Sente Sentjens, aanvaller Jarno Widar en grote motoren Lars Vanden Heede en Victor Vaneeckhoutte.

9 lokale rondes. Net als de junioren vrouwen doen ook de mannen in die categorie het enkel met lokale rondes in Glasgow. Zij krijgen er maar liefst 9 voorgeschoteld, goed voor in totaal 127,2 km. Daarop krijgen ze 1.865 hoogtemeters voorgeschoteld over de voortdurend golvende wegen in de Schotse grootstad. Stevige kost, zoals we al zagen bij de vrouwen.

