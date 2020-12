Waarom u het WK Zwift niet mag missen? "Het is maar 1 keer de eerste keer"

13:51 13 uur 51. Livestream om 15u met Renaat en José. Op dit unieke wielerevent kan uiteraard het commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer niet ontbreken. Het duo voorziet u straks tijdens de live-uitzending van de nodige expertise. . Livestream om 15u met Renaat en José Op dit unieke wielerevent kan uiteraard het commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer niet ontbreken. Het duo voorziet u straks tijdens de live-uitzending van de nodige expertise.

Favorieten. Van wie mogen we het meeste verwachten vandaag? Een vraag die we niet met zekerheid kunnen beantwoorden aangezien we toe zijn aan de eerste editie van het kampioenschap. Wel kunnen we wat verwachten van de Amerikaanse Laura Matsen Ko, de huidige nummer twee op de ZwiftPower-ranking en van haar landgenote Kirsten Kulchinsky, de nummer vijf. Ook de Australische Justine Barrows mag zich een specialiste noemen, al lijken de Amerikanen het sterkste blok te hebben. Wat de profrenners kunnen klaarspelen tegen de echte specialisten, valt uiteraard af te wachten.

Wel kunnen we wat verwachten van de Amerikaanse Laura Matsen Ko, de huidige nummer twee op de ZwiftPower-ranking en van haar landgenote Kirsten Kulchinsky, de nummer vijf. Ook de Australische Justine Barrows mag zich een specialiste noemen, al lijken de Amerikanen het sterkste blok te hebben.

Wat de profrenners kunnen klaarspelen tegen de echte specialisten, valt uiteraard af te wachten.

Waarom we moéten kijken? Heel simpel: het is maar één keer de eerste keer en het wordt een vaste waarde in de toekomst. Het virtuele racen is zelfs al doorgebroken, het is de start van een nieuwe discipline. Renaat Schotte.

Schotte: "Afwachten wat Nederlandse top kan". "Bij de Nederlandse toppers als Van Vleuten, Van der Breggen en Wild hebben we weinig referenties. Dat wordt afwachten", zegt Renaat Schotte, samen met José De Cauwer commentator bij de virtuele race straks. "We weten niet of de brute wattages vrouwen als Van Vleuten ook kunnen liggen. Ze zullen rijden in een wildcard-tenue, niet het oranje shirt van de Nederlandse ploeg dus, omdat de KNWU niet mee op de trein van het virtueel racen wou stappen. Dat is raar, een gemiste kans."

"We weten niet of de brute wattages vrouwen als Van Vleuten ook kunnen liggen. Ze zullen rijden in een wildcard-tenue, niet het oranje shirt van de Nederlandse ploeg dus, omdat de KNWU niet mee op de trein van het virtueel racen wou stappen. Dat is raar, een gemiste kans."

Nederlandse profrensters. Bij de mannen zien we geen Nederlanders aan de start, bij de vrouwen wel. Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Kirsten Wild kregen alledrie een wildcard (op aanvraag van Zwift) voor het WK. Wat kunnen de drie toppers tegen het gespecialiseerde Zwift-geweld? Ook Ashleigh Moolman en Lisa Brennauer zijn erbij.

