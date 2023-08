D-day voor Lotte Kopecky in Glasgow: pakt ze ook de wereldtitel op de weg?

Zit Nederland bij de vrouwen op één lijn? "Ja, want Vollering is de onbetwiste kopvrouw"

08 uur 05. Lotte Kopecky gaat vanaf 13.10 uur op zoek naar de regenboogtrui. D-day voor Lotte Kopecky in Glasgow! Vanmiddag rijdt ze de WK-wegrit. Doet ze er na haar wereldtitels op de piste (scratch en puntenkoers) nog een bij? Volg het vanmiddag live op alle kanalen van Sporza. We zijn er van start tot finish bij in Schotland. Om 13.10 uur beginnen de vrouwen aan het WK. Iets voor 17 uur weet u wie Annemiek van Vleuten opvolgt. Lotte Kopecky? .

10 uur 35. Dat we de topfavoriete hebben? Het werk van vele jaren loont nu. Met Jolien D'hoore hadden we die verwachtingen ook op sommige WK's en Lotte volgt het parcours van Jolien perfect op. Hopelijk wordt die basis alleen maar breder. . Bondscoach Ludwig Willems.

clock 10:33

10 uur 33. De Belgische ploeg bestaat uit Lotte Kopecky, Julie De Wilde, Julie Van de Velde, Sanne Cant, Justine Ghekiere, Marthe Goossens en Marthe Truyen. "Alle vrouwen hebben bewezen dat ze op een zeker niveau staan", zegt bondscoach Ludwig Willems over het Belgische zevental. "De vorige wedstrijden in Glasgow hebben ons geleerd dat er in de finale heel weinig kan gedaan worden voor de kopman of de kopvrouw, maar alle beetjes zullen heel nuttig zijn. Iedereen zal haar ding kunnen doen." .