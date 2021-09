Wordt WK tijdrijden bij de vrouwen tweestrijd tussen Van Vleuten en Reusser?

Dit volledig vlakke parcours is echt iets voor dames met veel kracht. Dan denk ik aan Ellen (van Dijk) en Marlen (Reusser). Maar ik maak vandaag een grotere kans op een medaille dan in de wegrit van zaterdag, waar er zeer weinig hoogtemeters zijn.

09 uur 38. Dit volledig vlakke parcours is echt iets voor dames met veel kracht. Dan denk ik aan Ellen (van Dijk) en Marlen (Reusser). Maar ik maak vandaag een grotere kans op een medaille dan in de wegrit van zaterdag, waar er zeer weinig hoogtemeters zijn. . Annemiek van Vleuten.

09 uur 27. Wie volgt Anna van der Breggen op? Bij de vrouwen krijgen we sowieso een nieuwe wereldkampioene tijdrijden. Anna van der Breggen voelt zich niet tiptop en laat het WK tijdrijden in haar laatste dagen als profrenster schieten. De Nederlandse hoop rust vooral op de schouders van Annemiek van Vleuten, olympisch tijdritkampioene. De vlakke omloop speelt niet in haar kaart, want Europees kampioene Marlen Reusser ligt op de loer en wil toeslaan op haar verjaardag. De uitzending van het WK gaat om 14.15 u op Eén van start. .